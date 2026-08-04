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Osman Bektaş’tan Marmara depremiyle ilgili farklı yorum! 'Beklenenden çok daha...'

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Osman Bektaş’tan Marmara depremiyle ilgili farklı yorum! 'Beklenenden çok daha...'

Osman Bektaş, Marmara'nın orta kesimindeki enerjinin tek bir büyük depremle boşalmasının zorunlu olmadığını belirtti. Bektaş, bölgede 6 büyüklüğünün üzerinde birkaç depremin yaşanabileceğini ve enerjinin bir kısmının fayın yavaş hareketiyle de açığa çıkabileceğini ifade etti. Beklenen Marmara depremiyle ilgili konuşmalar devam ederken profesör, Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara’daki yapısını anlatarak İzmit-Şarköy çevresi ile denizin orta kesiminin farklı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

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Foto - Osman Bektaş’tan Marmara depremiyle ilgili farklı yorum! 'Beklenenden çok daha...'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş’ın açıklamasına göre Anadolu Levhası batıya doğru ilerlerken İzmit ve Şarköy çevresindeki dar ve sürtünmeli fay kesimleriyle karşılaşıyor. Bu alanlarda hareketin zorlaşması, daha fazla enerji birikmesine neden olabiliyor. Biriken enerjinin boşalması için de 7 ve üzerinde büyük bir kırılma gerekebiliyor.

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Foto - Osman Bektaş’tan Marmara depremiyle ilgili farklı yorum! 'Beklenenden çok daha...'

MARMARA’NIN ORTASINDA DURUM FARKLI Marmara Denizi’nin orta kesiminde ise fayın daha geniş, zayıf ve kaygan bir alandan geçtiğini belirten Bektaş, burada farklı bir senaryonun yaşanabileceğini ifade etti. Bektaş’a göre bölgedeki enerji, tek bir büyük kırılma yerine 6’nın üzerindeki birden fazla depremle boşalabilir.

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Foto - Osman Bektaş’tan Marmara depremiyle ilgili farklı yorum! 'Beklenenden çok daha...'

Enerjinin bir bölümü de “creep” adı verilen yavaş fay hareketiyle açığa çıkabilir.

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Foto - Osman Bektaş’tan Marmara depremiyle ilgili farklı yorum! 'Beklenenden çok daha...'

BÜYÜK DEPREMLERİN ARDINDAN SAKİN DÖNEMLER Bektaş, daha önceki paylaşımında ise dünyadaki büyük depremlerin zaman içindeki dağılımına da dikkat çekti.

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Foto - Osman Bektaş’tan Marmara depremiyle ilgili farklı yorum! 'Beklenenden çok daha...'

1952’de Kamçatka, 1960’ta Şili ve 1964’te Alaska’da 9’un üzerinde depremler yaşandığını hatırlatan Bektaş, daha sonra yaklaşık 30 yıl boyunca bu büyüklükte bir deprem görülmediğini belirtti. 2004 Sumatra, 2010 Şili ve 2011 Japonya depremleriyle yeni bir yoğunlaşma yaşandığını ifade eden Bektaş, deprem etkinliğinde hareketli dönemlerin yanı sıra sakinleşme dönemlerinin de bulunabileceğini söyledi.

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Yorumlar

amerikalılar smulasyonda

istanbul depremini ölcüyoarlar dikat edin gazeteler de cıkıyor
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