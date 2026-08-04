Osman Bektaş’tan Marmara depremiyle ilgili farklı yorum! 'Beklenenden çok daha...'

Osman Bektaş, Marmara'nın orta kesimindeki enerjinin tek bir büyük depremle boşalmasının zorunlu olmadığını belirtti. Bektaş, bölgede 6 büyüklüğünün üzerinde birkaç depremin yaşanabileceğini ve enerjinin bir kısmının fayın yavaş hareketiyle de açığa çıkabileceğini ifade etti. Beklenen Marmara depremiyle ilgili konuşmalar devam ederken profesör, Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara’daki yapısını anlatarak İzmit-Şarköy çevresi ile denizin orta kesiminin farklı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.