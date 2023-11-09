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Ekonomi
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Ünlü ekonomist şok eden haberi verdi! O dev şirket iflas edecek

2023-11-09 08:31:14
Ünlü ekonomist şok eden haberi verdi! O dev şirket iflas edecek

Küresel ekonomik kriz sonrası şirketler peş peşe iflas açıklarken ünlü ekonomist bir dev şirketin daha iflasın pençesinde olduğunu duyurdu.

#1
Foto - Ünlü ekonomist şok eden haberi verdi! O dev şirket iflas edecek

Dünya genelinde etkili olan ekonomik krizler dev şirketleri iflasa sürüklemeye çalışıyor. Yıllarca piyasada yerini koruyan şirketler tek tek batmaya başladı.

#2
Foto - Ünlü ekonomist şok eden haberi verdi! O dev şirket iflas edecek

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin dev şirketi WeWork iflas başvurusunda bulunduğunu ve 19 milyar dolarlık borçlarının olduğunu belirtmişti. Yaşanan olayın ardından bir iflas haberi daha geldi.

#3
Foto - Ünlü ekonomist şok eden haberi verdi! O dev şirket iflas edecek

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada duyurdu. ABD’nin en değerli girişimi İflas başvurusunda bulundu. O şirkette batmanın eşiğinde. İşte detaylar haberimizde...

#4
Foto - Ünlü ekonomist şok eden haberi verdi! O dev şirket iflas edecek

Pandeminin ardından birçok şirket kendini toparlayamadı. Üst üste gelen savaş ve küresel krizler şirketleri sert şekilde etkilemeye devam ediyor.

#5
Foto - Ünlü ekonomist şok eden haberi verdi! O dev şirket iflas edecek

WeWork Inc. yaklaşık 19 milyar dolarlık borcuyla iflas başvurusunda bulundu. New York merkezli şirket yaptığı açıklamada, teminatlı tahvillerinin yaklaşık ?'sini temsil eden alacaklılarla bir yeniden yapılandırma anlaşması yaptığını ve ofis alanı kiralama portföyünü yeniden düzenleyeceğini belirtti.

#6
Foto - Ünlü ekonomist şok eden haberi verdi! O dev şirket iflas edecek

WeWork iflas başvurusunun ardından bir iflas haberi daha geldi. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, sosyal medya hesabından üzülerek duyurdu. Yeşilada, yapmış olduğu paylaşımda sırada AirBnB şirketinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

#7
Foto - Ünlü ekonomist şok eden haberi verdi! O dev şirket iflas edecek

"ABD’nin en değerli girişimi İflas başvurusunda bulundu--İbret olsun. WeWork sizlere ömür, bence sırada AirBnB var"

#8
Foto - Ünlü ekonomist şok eden haberi verdi! O dev şirket iflas edecek

Dünya devi ev paylaşım/rezervasyon uygulaması Airbnb, pandemiden edilen zararlardan dolayı daha önce işten çıkarmalara başlamıştı. Covid-19 krizi nedeniyle yaşadıkları nakit krizini aşabilmek için şirket çalışanların %’ini işten çıkarma kararı almıştı. Şirketin çalışanlarının %’i is 1900 çalışana denk geliyor. Bu 1900 çalışanın hangi ülkelerde yer aldığı belirtilmedi.

#9
Foto - Ünlü ekonomist şok eden haberi verdi! O dev şirket iflas edecek

Öte yandan, işten çıkarılanların kendilerini toparlayıp yeni iş bulana kadar destek almaları için çalışanlara, 14 haftalık ücretleri tazminat olarak peşin ödenecek. Ayrıca, şirkette çalıştıkları her yıl için bir haftalık ücret daha ödenecek. Ayrıca, ABD’deki bir yıllık sağlık sigortası kadar da sağlık desteği alacaklar. Yani işsiz kalabilecekleri ilk yıl boyunca sigortaları ödenmiş olacak. ABD’de çalışan kesimi en çok endişelendiren konulardan biri sağlık sigortası. Zira son derece pahalı olan sağlık sisteminden yararlanabilmek için sigortalı olmak gerekiyor ve işveren sigortayı ödemediğinde, bu pahalı hizmetten faydalanmak önemli bir soruna dönüşebiliyor.

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