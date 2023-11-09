Ünlü ekonomist şok eden haberi verdi! O dev şirket iflas edecek

Öte yandan, işten çıkarılanların kendilerini toparlayıp yeni iş bulana kadar destek almaları için çalışanlara, 14 haftalık ücretleri tazminat olarak peşin ödenecek. Ayrıca, şirkette çalıştıkları her yıl için bir haftalık ücret daha ödenecek. Ayrıca, ABD’deki bir yıllık sağlık sigortası kadar da sağlık desteği alacaklar. Yani işsiz kalabilecekleri ilk yıl boyunca sigortaları ödenmiş olacak. ABD’de çalışan kesimi en çok endişelendiren konulardan biri sağlık sigortası. Zira son derece pahalı olan sağlık sisteminden yararlanabilmek için sigortalı olmak gerekiyor ve işveren sigortayı ödemediğinde, bu pahalı hizmetten faydalanmak önemli bir soruna dönüşebiliyor.