Tutuklanmıştı: TOMA'nın üstüne çıkan ismin mesleği herkesi şok edecek

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in İzmir mitinginde TOMA'nın üzerine çıkarak büyük bir provokasyona imza atan şahsın mesleği herkesi şaşkına çevirdi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in dün İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan mitingi öncesinde emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.

Meydanın giriş ve çıkışlarının kapatılmasının ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edilmişti. İzmir Valiliği’nin miting alanı olarak alternatif Gündoğdu Meydanı’nı önermesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı çevresinde toplanan kalabalığa polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Ancak yapılan uyarılara rağmen dağılmayarak alana girmek isteyen gruba emniyet güçleri biber gazı ve TOMA ile müdahale etmişti. Yaşanan arbede sırasında tazyikli su sıkan bir TOMA'nın üzerine bir vatandaşın çıktığı anlar kameralara yansımıştı.

Meydanda yaşanan gerginliğin ardından güvenlik güçleri müdahalede bulunarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Avukat Kıvılcım Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, polisin tazyikli suyla müdahalesi esnasında TOMA’nın üzerine çıkan Deniz Yolçu da yer aldı. Hakim karşısına çıkarılan Yolçu, 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Miting alanındaki olaylarda TOMA'nın üzerine çıkan ve mahkemece tutuklanan Deniz Yolçu ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Yolçu'nun, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir kız imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi.

Yorumlar

Murat

Kız imam hatip lisesinde müdür yard olması ne ki, ben reise ne küfrddenleri biliyorum ak partide ne yüksek yerlere geldi.bir de kalifiye, davasına sadık, reis için yakınları ile bozuşan Kişiler tanıyorum hiç biryere yaklaştırılmıyor.

Fettah

İmam hatipte müdür ama ceHApe’li, çok ilginç
