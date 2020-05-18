2020-05-18 11:17:40 Ünlü anketçi bombayı patlattı: O partilere büyük şok
GENAR'ın Başkanı İhsan Aktaş, son araştırmaya göre "Bu pazar seçim olsa Türkiye hangi partiye oy verecek" sorusunu yanıtladı. Aktaş "Bu Pazar seçim olsa Cumhur İttifakı 2 yıl içerisinde oyunu 2 puan arttırarak yüzde 55.2 oy oranı ile ipi göğüslüyor. Diğer partilerden de oy alan Cumhurbaşkanı’nın oyunun bunun biraz da üzerinde olduğunu düşünüyoruz. En beğenilen lider ise en yakın rakibine 4 kat fark atan Cumhurbaşkanı Erdoğan” dedi.