Üniversiteli Teslime cinayetinde kan donduran detaylar: İntihar süsü verilmiş kozmik infaz!

Olay, 6 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy yolu mevkisinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan’ın, zeytinlikte başından silahla vurulmuş cesedi bulundu. Olay sırasında yanında bulunan erkek arkadaşı Efe Fidan, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İlk ifadesinde Teslime'yi telefon bul uygulamasıyla bulduğunu ve olay yerine geldiğinde ölü olduğunu öne süren Fidan, mahkemedeki savunmasında ise birlikte intihar etmek için zeytinliğe gittiklerini, kendisinin vazgeçtiğini ancak Teslime'nin "Seni seviyorum" diyerek yaşamını son verdiğini iddia etti. Soruşturmanın ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Efe Fidan hakkında 'tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Aydın 2'nci Ağır ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Efe Fidan'ın ifadelerinin çelişkili olduğu vurgulanıp, Hanedan ile aralarında ayrılık, tehdit, şiddet, para ve uyuşturucu iddiaları nedeniyle ciddi husumet bulunduğuna dikkat çekildi. Teslime Hanedan'ın ayrılmak istediği, Efe Fidan'ın bunu kabul etmediği, ağır tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği, olaydan bir gün önce de şiddet uyguladığına dair tanık beyanları ve mesaj kayıtlarının dosyada yer aldığı belirtildi. Ayrıca Efe Fidan'ın “Teslime, ‘Seni seviyorum dedikten sonra silahla kendi başına ateş etti” ifadesinin aksine son günlerde olan yazışmalarda ağır hakaret ve tehditler bulunduğu da iddianameye girdi.