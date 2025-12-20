Üniversiteli Teslime cinayetinde kan donduran detaylar: İntihar süsü verilmiş kozmik infaz!

AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddianamede Fidan'ın maktul Teslime Hanedan ve ev arkadaşı Elif Sıla A. ile yaptığı yazışmalarda uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığına dair ifadeler tespit edildi. İddianamedeki mesajlaşmalarda Hanedan'ın, Fidan'ın uyuşturucu ticareti yaptığını babasına anlatmak için Fidan'ın ailesine ulaşmaya çalıştığı ve sanığa durumu mesajla söylediği yer aldı. Başka bir mesajlaşmada ise Teslime Hanedan'ın Efe Fidan'a, “Bana torbacılık yapmayacağım deyip torbacılık yapan bir insansın. Uyuşturucudan uzaklaşmaya çalışıyorum dediğimde uyuşturucuya girmeme sebep olan bir yerde sendin" diye mesajlar attığı da iddianamede yer aldı. Başka bir görüşmede ev arkadaşı Elif Sıla A.'nın, Teslime'yi uyuşturucuya sanık Efe Fidan'ın başlattığına dair söylemlerde bulunduğu, sanığın ise Teslime'nin daha önce de uyuşturucu kullandığını iddia ettiği belirtildi. Söz konusu mesajlaşmalar üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Efe Fidan hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve satmak' suçlarından ayrı bir soruşturma başlatıldı. Öte yandan, olayda kullanılan silahı temin ettikleri gerekçesiyle Umut B. ve Alaattin Ç. hakkında da 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında dosya tefrik edilerek ayrı bir soruşturma başlatıldı.