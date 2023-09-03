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Üniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çekti

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Üniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çekti

2023-09-03 11:40:20
Üniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çekti

Sosyal medyaya sızan ve bir devlet üniversitesinde çekilen görüntüler tartışmaya neden oldu.

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Foto - Üniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çekti

Bir yılı aşkın bir süredir Ukrayna ile savaşın içinde olan Rusya’da gündelik yaşam devam ediyor… Rusya’nın saygın üniversitelerinden Moskova Devlet Üniversitesi’nde çekildiği açıklanan ve üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilere yapılan muamele ise gündem oldu. Yeni kayıt yaptıran üniversitelilerin, öğrenci gruplarına dahil olması için üniversitede yaptığı “zorlayıcı törenden” görüntüler sosyal medyaya sızdı. Görüntülerde çıplak kadın ve erkek öğrencilerin yer aldığı bir grup, diğer öğrencileri soyunmaya zorluyor ve bazıları da yarı çıplak erkek öğrencilerin kalçalarına tokat atıyor. Rusya’da yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu Telegram’da paylaşılan görüntülerde pantolonu dizine kadar indirilmiş bir erkeğin kalçasına bir kadının tokat attığı görülüyor. Paylaşımlarda öğrencilerin bazı ritüelleri yerine getirdiği ve tören sırasında “doğaçlama” yapıldığı da belirtildi. Bazı görüntülerde ise bir erkek, tamamen çıplak bir erkeğe şaşkınlık yaratan bazı hareketlerde bulunuyor. Rus medyasına konuşan kaynaklar, bu görüntülerin üniversitede çekilmediğini ve gizli bir parti olduğunu iddia etti.

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Foto - Üniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çekti

ANLAŞMAZLIKTAN SONRA GÖRÜNTÜLER SIZDI Kaynaklar, “Bu ritüeller arasında çıplak öğrencilerin birbirleriyle öpüşmesi, daha büyük öğrencilerin yeni öğrencilerin kafalarını kapılara vurması da var. Tamamen doğaçlama gelişiyor” dedi. Bu görüntülerin gizli olduğu fakat grup içerisinde yaşanan bir anlaşmazlıktan dolayı sızdırıldığı da belirtildi. Üniversite yönetiminin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve bazı öğrencilerin okuldan atılabileceği de belirtildi. Yetkililer resmi bir açıklama yayınlamazken, bazı kaynaklar böyle bir etkinliğe karşı üniversite yönetiminin çok sert tepki göstereceğini belirtti. “Gizli partide” kaç öğrencinin olduğu henüz bilinmezken en az 20 öğrencinin olduğu tahmin ediliyor.

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