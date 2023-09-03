Üniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çekti

Bir yılı aşkın bir süredir Ukrayna ile savaşın içinde olan Rusya’da gündelik yaşam devam ediyor… Rusya’nın saygın üniversitelerinden Moskova Devlet Üniversitesi’nde çekildiği açıklanan ve üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilere yapılan muamele ise gündem oldu. Yeni kayıt yaptıran üniversitelilerin, öğrenci gruplarına dahil olması için üniversitede yaptığı “zorlayıcı törenden” görüntüler sosyal medyaya sızdı. Görüntülerde çıplak kadın ve erkek öğrencilerin yer aldığı bir grup, diğer öğrencileri soyunmaya zorluyor ve bazıları da yarı çıplak erkek öğrencilerin kalçalarına tokat atıyor. Rusya’da yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu Telegram’da paylaşılan görüntülerde pantolonu dizine kadar indirilmiş bir erkeğin kalçasına bir kadının tokat attığı görülüyor. Paylaşımlarda öğrencilerin bazı ritüelleri yerine getirdiği ve tören sırasında “doğaçlama” yapıldığı da belirtildi. Bazı görüntülerde ise bir erkek, tamamen çıplak bir erkeğe şaşkınlık yaratan bazı hareketlerde bulunuyor. Rus medyasına konuşan kaynaklar, bu görüntülerin üniversitede çekilmediğini ve gizli bir parti olduğunu iddia etti.