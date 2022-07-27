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Üniversite arazisine buğday ektiler! Öyle bir geri dönüş aldılar ki...

2022-07-27 12:30:48
Üniversite arazisine buğday ektiler! Öyle bir geri dönüş aldılar ki...

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 15 bin dekarlık kampüs alanının 800 dekarında yapılan buğday ekiminden müthiş bir verim alındı.

#1
Foto - Bursa Uludağ Üniversitesi, tarım ile teknolojiyi bir araya getirerek üniversitenin 800 dekarlık buğday tarım arazisini dron sistemiyle ilaçlanırken, zaman, yakıt, ilaç ve su tasarrufu sağlandı. Kış ayında yapılan ilaçlamanın ardından buğdayların, biçerdöver vasıtasıyla hasadına başlandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi, tarım ile teknolojiyi bir araya getirerek üniversitenin 800 dekarlık buğday tarım arazisini dron sistemiyle ilaçlanırken, zaman, yakıt, ilaç ve su tasarrufu sağlandı. Kış ayında yapılan ilaçlamanın ardından buğdayların, biçerdöver vasıtasıyla hasadına başlandı.

#2
Foto - Dünya üzerinde yaşanan tahıl krizine karşı Türkiye ekonomisine hasatla katkı sağlanmasını beklediklerini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Kuşçu, “Çiftliğimizde, yaklaşık 800 dekarlık bir alanda tohumluk buğday üretimimiz bulunuyor. Şuan hasadımız devam ediyor. Dekara yaklaşık 500 kilogram civarında verim bekliyoruz. Bu da 400 ton civarında buğday tekabül etmektedir. Dünya genelinde ve Türkiye’de yaşanan gıda ihtiyacının temininde ve bu eksikliğin giderilmesinde Uludağ Üniversitesinin önemli katkılarının olduğunu düşünüyoruz. Sadece eğitim ve araştırma değil, aynı zamanda yapılan üretim faaliyetleriyle Türkiye ekonomisine katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum” dedi.Uludağ Üniversitesi’nin 15 bin dekarlık bir araziye sahip olduğunu ifade eden Kuşçu, “Biz bu alanın yaklaşık 2 bin 400 dekarında tarımsal üretimlerde bulunuyoruz. Hem tarla, hem de bahçe bitkileri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra seracılık faaliyetleri de yer almaktadır” diye konuştu.

Dünya üzerinde yaşanan tahıl krizine karşı Türkiye ekonomisine hasatla katkı sağlanmasını beklediklerini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Kuşçu, “Çiftliğimizde, yaklaşık 800 dekarlık bir alanda tohumluk buğday üretimimiz bulunuyor. Şuan hasadımız devam ediyor. Dekara yaklaşık 500 kilogram civarında verim bekliyoruz. Bu da 400 ton civarında buğday tekabül etmektedir. Dünya genelinde ve Türkiye’de yaşanan gıda ihtiyacının temininde ve bu eksikliğin giderilmesinde Uludağ Üniversitesinin önemli katkılarının olduğunu düşünüyoruz. Sadece eğitim ve araştırma değil, aynı zamanda yapılan üretim faaliyetleriyle Türkiye ekonomisine katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum” dedi.Uludağ Üniversitesi’nin 15 bin dekarlık bir araziye sahip olduğunu ifade eden Kuşçu, “Biz bu alanın yaklaşık 2 bin 400 dekarında tarımsal üretimlerde bulunuyoruz. Hem tarla, hem de bahçe bitkileri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra seracılık faaliyetleri de yer almaktadır” diye konuştu.

#3
Foto - Uludağ Üniversitesi’nin 15 bin dekarlık bir araziye sahip olduğunu ifade eden Kuşçu, “Biz bu alanın yaklaşık 2 bin 400 dekarında tarımsal üretimlerde bulunuyoruz. Hem tarla, hem de bahçe bitkileri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra seracılık faaliyetleri de yer almaktadır” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi’nin 15 bin dekarlık bir araziye sahip olduğunu ifade eden Kuşçu, “Biz bu alanın yaklaşık 2 bin 400 dekarında tarımsal üretimlerde bulunuyoruz. Hem tarla, hem de bahçe bitkileri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra seracılık faaliyetleri de yer almaktadır” diye konuştu.

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