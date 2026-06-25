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‘Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi’ geliyor: Okul kantinlerinde sağlıklı yaşam dönüşümü

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‘Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi’ geliyor: Okul kantinlerinde sağlıklı yaşam dönüşümü

Milli Eğitim Bakanlığı, iklim değişikliği ve artan kuraklık risklerine karşı okul kantinleri ile yemekhanelerde gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla "Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi"ni hayata geçirecek.

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Foto - ‘Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi’ geliyor: Okul kantinlerinde sağlıklı yaşam dönüşümü

MEB'in 2026-2030 yıllarını kapsayan "İklim Değişikliği Eylem Planı"ndan derlenilen bilgilere göre, iklim değişikliğinin çevresel ve biyolojik etkilerinden kaynaklanan sağlık risklerine karşı öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerinin korunması önem taşıyor. Eğitim ortamlarının iklim değişikliğine dayanıklı ve sağlık dostu yapılar olarak güçlendirilmesi, küresel kuraklık riskleri karşısında okul ve kurumlardaki sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesini hedefleyen Bakanlık, öğrenci, öğretmen, personel ve velilerin sağlıklı beslenme ile hareketli yaşam konularındaki farkındalıklarının artırılmasına yönelik faaliyetler düzenleyecek. Bu kapsamda, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" doğrultusunda, güvenilir gıdaya erişim ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması sağlanacak.

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Foto - ‘Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi’ geliyor: Okul kantinlerinde sağlıklı yaşam dönüşümü

Okul kantin ve yemekhanelerinde, artan ortam sıcaklıklarının neden olabileceği gıda güvenliği risklerine karşı "Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi" kurulacak. Okul menülerinde karbon ayak izi düşük, bölgesel ve mevsimsel ürünlerin önceliklendirildiği "Sürdürülebilir Menü Yönetim Sistemi" tasarlanacak. Öğrencilerin temiz içme suyuna ambalajsız ve sağlıklı erişimini sağlamak amacıyla, okullarda düzenli mikrobiyolojik analizleri yapılan, yüksek filtrasyonlu su pınarlarının yaygınlaştırılması planlanacak.

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Foto - ‘Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi’ geliyor: Okul kantinlerinde sağlıklı yaşam dönüşümü

KİŞİSEL SU TERMOSLARININ KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK: Okullardaki tüm kapalı alanlarda, öğrenme verimini artırmak ve sağlıklı solunum ortamı oluşturmak amacıyla, doğal havalandırma esas alınarak temiz hava erişimi sağlanacak. Bakanlığa bağlı 10 bin metrekare ve üzerindeki kapalı alana sahip kurumlarda, iç ortam hava kalitesi ölçüm ve uyarı sistemleri kurulacak. Bununla birlikte, çelik veya cam materyalden üretilmiş kişisel su termoslarının kullanımının yaygınlaştırılarak, sağlıklı suyun temini ve erişimi kolaylaştırılacak, okullarda su tasarrufu bilinci sağlanacak. Okullarda aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarına karşı sınıflarda ısı konforu iyileştirilmesi amacıyla düşük maliyetli gölgeleme ve bina kabuğu iyileştirme uygulamaları yapılacak. Öğretmen, öğrenci, personel ve velilere yönelik yüz yüze veya dijital platformlar aracılığıyla iklime dirençli okul ve erken uyarı eğitimleri düzenlenecek. Yerel özelliklere uygun mevsiminde beslenme, iklime duyarlı hastalıklara yönelik beslenme ve gıda hijyeni eğitimleri verilerek, sağlıklı beslenme alışkanlığı ve gıda güvenliği sağlanacak. Bununla birlikte, okul kantini ve yemekhanelere tuzsuz diyet menüsü eklenecek, böbrek yetmezliği, alerjik astım gibi hastalıkları olan çocuklar önceliklendirilecek.

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Foto - ‘Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi’ geliyor: Okul kantinlerinde sağlıklı yaşam dönüşümü

"SIFIR ATIK UYGULAMA YÖNERGESİ" HAZIRLANACAK: Diğer yandan, Bakanlık "yeşil okul" uygulamaları kapsamında çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla okullarda sıfır atık yönetimi, su verimliliği, biyoçeşitliliğin korunması ve çevre farkındalığına yönelik çeşitli uygulamaları da hayata geçirecek. Okul ve kurumlarda sıfır atık yönetim sisteminin daha etkin uygulanması ve süreçlerin sürdürülebilirliği amacıyla "Sıfır Atık Uygulama Yönergesi" hazırlanacak. Eğitim kurumları ve yurtlarda, su verimliliği sağlayan cihaz ile ekipman kullanımının yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda, su verimliliği sağlayan teknolojik donanımların mesleki ve teknik eğitim kurumlarında geliştirilmesi ve üretilmesi desteklenecek. Okullarda yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve kompost sistemleri, okul bahçelerinde ise agroekolojik uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanacak. Başarılı uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla Bakanlığın dijital platformlarında "Yeşil Okul İyi Örnekler Portalı" oluşturulacak. Okullardaki sosyal kulüplerin yıllık planlarına iklim eylemi ve çevre temalı etkinlikler dahil edilecek. Okul genelinde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik çevre farkındalık kampanyaları yürütülecek.

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