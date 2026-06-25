‘Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi’ geliyor: Okul kantinlerinde sağlıklı yaşam dönüşümü

KİŞİSEL SU TERMOSLARININ KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK: Okullardaki tüm kapalı alanlarda, öğrenme verimini artırmak ve sağlıklı solunum ortamı oluşturmak amacıyla, doğal havalandırma esas alınarak temiz hava erişimi sağlanacak. Bakanlığa bağlı 10 bin metrekare ve üzerindeki kapalı alana sahip kurumlarda, iç ortam hava kalitesi ölçüm ve uyarı sistemleri kurulacak. Bununla birlikte, çelik veya cam materyalden üretilmiş kişisel su termoslarının kullanımının yaygınlaştırılarak, sağlıklı suyun temini ve erişimi kolaylaştırılacak, okullarda su tasarrufu bilinci sağlanacak. Okullarda aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarına karşı sınıflarda ısı konforu iyileştirilmesi amacıyla düşük maliyetli gölgeleme ve bina kabuğu iyileştirme uygulamaları yapılacak. Öğretmen, öğrenci, personel ve velilere yönelik yüz yüze veya dijital platformlar aracılığıyla iklime dirençli okul ve erken uyarı eğitimleri düzenlenecek. Yerel özelliklere uygun mevsiminde beslenme, iklime duyarlı hastalıklara yönelik beslenme ve gıda hijyeni eğitimleri verilerek, sağlıklı beslenme alışkanlığı ve gıda güvenliği sağlanacak. Bununla birlikte, okul kantini ve yemekhanelere tuzsuz diyet menüsü eklenecek, böbrek yetmezliği, alerjik astım gibi hastalıkları olan çocuklar önceliklendirilecek.