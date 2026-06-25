Tarihi köprüde artık in cin top oynuyor Küçükçekmece esnafına İBB darbesi

1990'dan beri Küçükçekmece'de esnaf olan Mahmut Türkoğlu ise, "Hikmet Bey ile uzun yıllardır komşuyuz. Bir mağduriyetimiz var ve bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Elimizde böyle güzel bir köprü varken, mesafesi daha kısa ve ecdadımızın, Mimar Sinan'ın yaptığı böyle değerli bir eser ortadayken burası kullanılmıyor. Büyükşehir Belediyesi, sanki başka işi yokmuş gibi buraya ilave bir köprü yapmak için büyük masraflar yapıyor. Biz yaklaşık 40 senedir burada esnafız. Esnafımız mağdur durumda. Köprünün o tarafa yapılması, bu taraftaki yaya akışını engelliyor. Oysa elimizde yaya geçişi için kullanılabilecek güzel bir köprü varken bunu değerlendiremiyoruz. Önceden turistler de burayı ziyaret ediyordu. Sabahın beşinden gece 23.00- 00.00'lera kadar burada yoğun bir hareketlilik vardı. Şu anda ise hiçbir hareketlilik kalmadı. Hem durak ileri alındı hem de oraya ikinci bir köprü yapıldığı için bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.