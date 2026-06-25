Tarihi köprüde artık in cin top oynuyor Küçükçekmece esnafına İBB darbesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Küçükçekmece'de bulunan tarihi taş köprünün yakınına yaptığı yeni üst geçit sonrası insan yoğunluğu başka tarafa kayarken, tarihi köprü atıl kaldı. Durak yerinin değiştirilmesiyle köprüden geçen olmadığını belirten Küçükçekmece Meydanı esnafı, ulaşım düzenlemeleri ve yeni üst geçit nedeniyle bölgedeki insan yoğunluğunun azaldığını, bu durumun mağduriyet oluşturduğunu söyledi. Yıllardır bölgede faaliyet gösteren esnaf, aralarında imza topladıklarını ve konuyu İBB'ye ilettiklerini ifade etti. Küçükçekmece'de 40 yıldır esnaflık yapan Mahmut Türkoğlu, "Mimar Sinan'ın yaptığı böyle değerli bir eser ortadayken burası kullanılmıyor. Önceden turistler de burayı ziyaret ediyordu. Sabahın beşinden gece saatlerine kadar burada yoğun bir hareketlilik vardı. Şu anda ise hiçbir hareketlilik kalmadı" dedi.