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Flaş iddia: TFF'nin başına Mesut Özil: İbrahim Hacıosmanoğlu için yolun sonu mu?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Flaş iddia: TFF'nin başına Mesut Özil: İbrahim Hacıosmanoğlu için yolun sonu mu?

2026 Dünya Kupası hüsranı sonrası kulislerde en çok konuşulan konu artık bu...

#1
Foto - Flaş iddia: TFF'nin başına Mesut Özil: İbrahim Hacıosmanoğlu için yolun sonu mu?

Türk futbolunda yaşanan idari krizlerin ardından değişim çanları çalıyor; kulislerde TFF Başkanlığı için dünya yıldızı Mesut Özil’in adı yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

#2
Foto - Flaş iddia: TFF'nin başına Mesut Özil: İbrahim Hacıosmanoğlu için yolun sonu mu?

Türk futbolunda son dönemde yaşanan idari krizler ve milli takım düzeyindeki çalkantılar, TFF'de erken bir değişim beklentisini beraberinde getirdi. Spor kulislerinde, mevcut yönetime yönelik eleştirilerin ardından Mesut Özil’in TFF Başkanlığı için en güçlü adaylardan biri olarak düşünüldüğü ileri sürülüyor.

#3
Foto - Flaş iddia: TFF'nin başına Mesut Özil: İbrahim Hacıosmanoğlu için yolun sonu mu?

Kulüplerin ve kamuoyunun yapısal reform talebi, uluslararası arenada güçlü bir lobiye sahip, vizyoner bir ismin TFF'nin başına geçmesi fikrini doğurdu.

#4
Foto - Flaş iddia: TFF'nin başına Mesut Özil: İbrahim Hacıosmanoğlu için yolun sonu mu?

Özil, geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalarda önceliğinin "altyapı akademisi kurmak ve genç yetenekleri yetiştirmek" olduğunu belirtmişti. Ancak son süreçte futbol tabanından gelen yoğun baskı ve teklifler sonrası, eski yıldızın bu fikre daha sıcak bakmaya başladığı iddia ediliyor.

#5
Foto - Flaş iddia: TFF'nin başına Mesut Özil: İbrahim Hacıosmanoğlu için yolun sonu mu?

Fotospor'a göre; TFF yönetiminin ve Mesut Özil cephesinin, spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu iddialara karşı önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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Yorumlar

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türk milli takımını reddeden <<fatih terim sözlerine bakın <<sonrada milli takımda ırkcılık gören << bir sahıs bence en son karar olmalı
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