UNICEF'ten iklim krizi uyarısı: 1 milyardan fazla çocuk tehdit altında
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan küresel rapor, iklim krizinin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. Rapora göre dünya genelindeki çocukların yarısı; sağlık, eğitim ve yaşam haklarını tehdit eden en az üç kesişen iklim tehlikesine aynı anda maruz kalıyor. Yüksek gelirli ülkelerin de muaf olmadığı kriz nedeniyle 1 milyardan fazla çocuk birden fazla çevre felaketiyle mücadele ediyor.