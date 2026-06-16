UNICEF'ten iklim krizi uyarısı: 1 milyardan fazla çocuk tehdit altında

EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGELER: SAHEL VE ASYA UNICEF; kıyı selleri, kuraklık, aşırı sıcaklık, yangınlar, sıcak hava dalgaları, nehir selleri, kum ve toz fırtınaları ile tropikal fırtınalar olmak üzere sekiz iklim tehlikesini analiz etti. Analiz sonuçlarına göre Afrika'nın Sahel bölgesi, küresel ölçekte en ağır darbeyi alan yerlerden biri oldu. Bölgede 4 milyondan fazla çocuk; sıcak hava dalgaları, aşırı sıcaklar ve kum-toz fırtınalarının oluşturduğu üçlü tehditle karşı karşıya bulunuyor. Bangladeş, Myanmar ve Pakistan gibi Asya ülkelerindeki çocukların ise dünyadaki diğer tüm yerlerden daha fazla iklim tehlikesine maruz kaldığı belirlendi. Yüksek gelirli ülkelerin de bu iklim şoklarından muaf olmadığı vurgulanan raporda, İtalya'da 6 milyondan fazla çocuğun uzun süreli sıcak hava dalgaları ve kuraklığa maruz kaldığı örneği paylaşıldı.