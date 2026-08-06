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Tek imzayla açılabilecek Epstein dosyaları neden kapalı? ABD'de Adalet Bakanlığı'na dava

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Tek imzayla açılabilecek Epstein dosyaları neden kapalı? ABD'de Adalet Bakanlığı'na dava

Jeffrey Epstein'ın New Mexico'daki çiftliğinde işlendiği öne sürülen cinsel suçlara ilişkin soruşturmada yeni bir kriz patlak verdi. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) kritik belgeleri paylaşmayarak soruşturmayı engellediğini öne sürerek federal mahkemeye başvurdu. Davada, Vekâleten Adalet Bakanı Todd Blanche'nin tek bir imzayla bilgi paylaşımının önünü açabileceği, buna rağmen dosyaların kapalı tutulduğu iddia edildi.

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Foto - Tek imzayla açılabilecek Epstein dosyaları neden kapalı? ABD'de Adalet Bakanlığı'na dava

ABD'de Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin tartışmalar yeni bir yargı sürecine taşındı. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez, Washington DC'deki federal mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, ABD Adalet Bakanlığı'nın eyalet savcılarının yürüttüğü soruşturmaya sistematik şekilde engel olduğunu ileri sürdü.

#2
Foto - Tek imzayla açılabilecek Epstein dosyaları neden kapalı? ABD'de Adalet Bakanlığı'na dava

Başsavcılık, federal makamların aylar boyunca bilgi taleplerine cevap vermediğini, kritik belgeleri paylaşmayı reddettiğini ve bu durumun mağdurların adalete erişimini geciktirdiğini savundu.

#3
Foto - Tek imzayla açılabilecek Epstein dosyaları neden kapalı? ABD'de Adalet Bakanlığı'na dava

Dava dosyasında en dikkat çeken iddialardan biri, Vekâleten Adalet Bakanı Todd Blanche'nin tek bir imzayla soruşturma belgelerinin paylaşılmasının önünü açabilecek yetkiye sahip olduğu yönünde oldu. Başsavcı Torrez, federal yönetimin iş birliği sözü vermesine rağmen fiilen bilgi akışını durdurduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Sürekli iş birliği sözü duyduk ancak yaşadığımız şey iş birliği değil, tam anlamıyla engelleme oldu." Torrez, federal makamların yalnızca mağdurlara ilişkin bilgileri değil, Epstein'ın olası suç ortaklarına yönelik kritik belgeleri de paylaşmadığını öne sürdü.

#4
Foto - Tek imzayla açılabilecek Epstein dosyaları neden kapalı? ABD'de Adalet Bakanlığı'na dava

Federal yönetim suçlamaları reddetti ABD Adalet Bakanlığı ise iddiaları kabul etmedi. Bakanlık, bazı belgelerin federal mahkeme kararları nedeniyle açıklanamayacağını, mağdurların kimlik bilgilerinin korunmasının öncelik olduğunu ve New Mexico yönetiminin talep ettiği kapsamlı bilgi paylaşımının hukuki dayanağının bulunmadığını savundu.

#5
Foto - Tek imzayla açılabilecek Epstein dosyaları neden kapalı? ABD'de Adalet Bakanlığı'na dava

New Mexico Temsilciler Meclisi tarafından yayımlanan raporda, Epstein'ın eyaletteki faaliyetlerine ilişkin iddiaların uzun yıllar yeterince soruşturulmadığı belirtildi. Ayrıca New Mexico Hayatta Kalanlar Gerçek Komisyonu'nun ara raporunda da federal savcıların ağırlıklı olarak New York, Florida ve Virgin Adaları'ndaki soruşturmalara odaklandığı, buna karşılık New Mexico bağlantılarının ihmal edildiği ifade edildi. Komisyon toplantısında konuşan Rachel Benavidez de Epstein'ın New Mexico'daki nüfuzlu bağlantıları sayesinde uzun yıllar ciddi bir denetimle karşılaşmadığını öne sürdü.

#6
Foto - Tek imzayla açılabilecek Epstein dosyaları neden kapalı? ABD'de Adalet Bakanlığı'na dava

Epstein mağdurları ve mağdur yakınlarından oluşan bir grup da ortak açıklama yayımlayarak Adalet Bakanlığı'nı eleştirdi. Açıklamada, mağdur bilgilerinin korunması gerekçesinin inandırıcı olmadığı savunulurken, kritik belgelerin açıklanmamasının olası suç ortaklarının ortaya çıkarılmasını engellediği iddia edildi.

#7
Foto - Tek imzayla açılabilecek Epstein dosyaları neden kapalı? ABD'de Adalet Bakanlığı'na dava

Epstein dosyaları tartışması sürüyor ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda Epstein Files Transparency Act kapsamında bazı belgeleri yayımlamaya başlamıştı. Ancak Kongre üyeleri ile mağdur temsilcileri, açıklanan belgelerin önemli bölümünün daha önce kamuoyuna açık dosyalardan oluştuğunu, çok sayıda sayfanın yoğun biçimde karartıldığını ve kritik bilgilerin gizli tutulmaya devam edildiğini belirterek şeffaflık sürecini eleştirmişti. New Mexico'da açılan yeni dava ise Epstein soruşturmasının halen tamamlanmadığı ve dosyalara ilişkin bilgi paylaşımı tartışmalarının sürdüğünü bir kez daha gündeme taşıdı.

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