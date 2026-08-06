Tek imzayla açılabilecek Epstein dosyaları neden kapalı? ABD'de Adalet Bakanlığı'na dava

Dava dosyasında en dikkat çeken iddialardan biri, Vekâleten Adalet Bakanı Todd Blanche'nin tek bir imzayla soruşturma belgelerinin paylaşılmasının önünü açabilecek yetkiye sahip olduğu yönünde oldu. Başsavcı Torrez, federal yönetimin iş birliği sözü vermesine rağmen fiilen bilgi akışını durdurduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Sürekli iş birliği sözü duyduk ancak yaşadığımız şey iş birliği değil, tam anlamıyla engelleme oldu." Torrez, federal makamların yalnızca mağdurlara ilişkin bilgileri değil, Epstein'ın olası suç ortaklarına yönelik kritik belgeleri de paylaşmadığını öne sürdü.