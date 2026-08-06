Tek imzayla açılabilecek Epstein dosyaları neden kapalı? ABD'de Adalet Bakanlığı'na dava
Jeffrey Epstein'ın New Mexico'daki çiftliğinde işlendiği öne sürülen cinsel suçlara ilişkin soruşturmada yeni bir kriz patlak verdi. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) kritik belgeleri paylaşmayarak soruşturmayı engellediğini öne sürerek federal mahkemeye başvurdu. Davada, Vekâleten Adalet Bakanı Todd Blanche'nin tek bir imzayla bilgi paylaşımının önünü açabileceği, buna rağmen dosyaların kapalı tutulduğu iddia edildi.