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Dünya
5

2022-08-12 08:55:18
"Ulusal Orkide Festivali" başladı

Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Medellin'de düzenlenen "Ulusal Orkide Festivali" yerli ve yabancı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

#1
Foto - Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2 yıldır yapılamayan geleneksel festival, kentin en büyük botanik bahçesinde gerçekleştirilen törenle başladı.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2 yıldır yapılamayan geleneksel festival, kentin en büyük botanik bahçesinde gerçekleştirilen törenle başladı.

#2
Foto - Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen 36'dan fazla zanaatkar, çeşitli motifler ve şekiller vererek hazırladıkları yaklaşık 2 bin farklı orkideyi ziyaretçiler için sergiledi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen 36'dan fazla zanaatkar, çeşitli motifler ve şekiller vererek hazırladıkları yaklaşık 2 bin farklı orkideyi ziyaretçiler için sergiledi.

#3
Foto - Festival kapsamında, aralarında Türk yatırımcıların da bulunduğu ulusal ve uluslararası şirketler, 100'den fazla stant açarak kendi kültürlerine özgü ürünleri katılımcıların beğenisine sunacak.

Festival kapsamında, aralarında Türk yatırımcıların da bulunduğu ulusal ve uluslararası şirketler, 100'den fazla stant açarak kendi kültürlerine özgü ürünleri katılımcıların beğenisine sunacak.

#4
Foto - Binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi beklenen festival, 15 Ağustos'a kadar sürecek.

Binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi beklenen festival, 15 Ağustos'a kadar sürecek.

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