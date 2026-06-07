Ulusal basın Ahlat’a hayran kaldı

İletişim Platformu Dernek Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, Ahlat’a ilk kez geldiğini, tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını ifade ederek, “Özellikle Selçuklu Meydan Mezarlığında yapılan çalışmaları ve mezar taşlarını yerinde gördük. Van Gölü’nün bölgeye nasıl güzellik kattığını yerinde gördük ve çok memnun kaldık. Ahlat’ın bu güzelliklerini herkesin görmesini tavsiye ederim” dedi. Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek, daha önce çok istemesine rağmen ilk kez Ahlat’a geldiğini belirterek, “Bilhassa Selçuklu Mezarlığı ve kümbetlerden çok etkilendim. Ahlat adeta üstü açık bir müze. Hem coğrafyası hem de tarihi birikimiyle muazzam bir yer. Mutlaka herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Selçuklu Mezarlığı medeniyetimizin bu topraklara vurduğu birer tapu senedi ve mühür olması dolaysıyla çok kıymetli. Gelecek nesillere aktarılmasını arzu ederim.” dedi.