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Ulusal basın Ahlat’a hayran kaldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ulusal basın Ahlat’a hayran kaldı

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez’in davetiyle ilçeye gelen 15 kişilik gazeteci heyeti, Ahlat’ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yerinde inceleme fırsatı buldu.Ahlat’ın tarihi ve turistik noktaları tanıtıldı

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Foto - Ulusal basın Ahlat’a hayran kaldı

Program kapsamında gazetecilere ilk olarak Ahlat Kadın Kooperatifi’nde yöresel lezzetler tanıtılarak ikram edildi. Daha sonra yapımı devam eden seyir terasını ziyaret eden heyete, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.Gezi programının devamında Bahri Ahlat Su Sporları Merkezi’ne geçen gazeteciler, Van Gölü üzerinde tekne turuna katılarak bölgenin doğal güzelliklerini gözlemledi.Ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret eden basın mensupları, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan tarihi alandaki abidevi mezar taşlarını inceleyerek fotoğraf çekti.Program kapsamında Emir Bayındır Kümbeti ile Ahlat Sahil Kalesi içerisinde bulunan Kadı Mahmut ve İskender Paşa Camii’ni de gezen gazeteciler, günün sonunda ilçedeki ziyaretlerini tamamladı.

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Foto - Ulusal basın Ahlat’a hayran kaldı

İletişim Platformu Dernek Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, Ahlat’a ilk kez geldiğini, tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını ifade ederek, “Özellikle Selçuklu Meydan Mezarlığında yapılan çalışmaları ve mezar taşlarını yerinde gördük. Van Gölü’nün bölgeye nasıl güzellik kattığını yerinde gördük ve çok memnun kaldık. Ahlat’ın bu güzelliklerini herkesin görmesini tavsiye ederim” dedi. Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek, daha önce çok istemesine rağmen ilk kez Ahlat’a geldiğini belirterek, “Bilhassa Selçuklu Mezarlığı ve kümbetlerden çok etkilendim. Ahlat adeta üstü açık bir müze. Hem coğrafyası hem de tarihi birikimiyle muazzam bir yer. Mutlaka herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Selçuklu Mezarlığı medeniyetimizin bu topraklara vurduğu birer tapu senedi ve mühür olması dolaysıyla çok kıymetli. Gelecek nesillere aktarılmasını arzu ederim.” dedi.

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Foto - Ulusal basın Ahlat’a hayran kaldı

Focus+ muhabiri Furkan Erten ise tarihi ve doğal güzellikleriyle Ahlat’ın oldukça etkileyici bir ilçe olduğunu belirterek, bölgeye ilk kez geldiğini söyledi.

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Foto - Ulusal basın Ahlat’a hayran kaldı

Ahlat’ın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlaması amaçlanan gezi programının ikinci gününde de çeşitli ziyaret ve incelemelerin devam edeceği öğrenildi.

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Foto - Ulusal basın Ahlat’a hayran kaldı

Gezi programına Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, AK Parti İstanbul İl Medya Birim Sorumlusu Mustafa Güngör, RTÜK Marmara Bölge Müdürü Abdullah Yılmaz, İstanbul Valiliği Basın Müdürü Emin Gökçegözoğlu, İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Murat Arslan, Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe, Trabzonspor Dergisi sahibi Aytekin Akay, İHH Kurumsal İletişim ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özbek, Anadolu Ajansı editörlerinden Salih Bilici, ajans sahibi ve yönetmen Cem Çatpınar, iletişim danışmanı Osman Fatih Cengiz ve gazeteci Lütfi İnan katıldı.

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