Ulusal basın Ahlat’a hayran kaldı

Gezi programına Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, AK Parti İstanbul İl Medya Birim Sorumlusu Mustafa Güngör, RTÜK Marmara Bölge Müdürü Abdullah Yılmaz, İstanbul Valiliği Basın Müdürü Emin Gökçegözoğlu, İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Murat Arslan, Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe, Trabzonspor Dergisi sahibi Aytekin Akay, İHH Kurumsal İletişim ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özbek, Anadolu Ajansı editörlerinden Salih Bilici, ajans sahibi ve yönetmen Cem Çatpınar, iletişim danışmanı Osman Fatih Cengiz ve gazeteci Lütfi İnan katıldı.