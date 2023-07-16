Uludağ'ın yeni alan sınırları belli oldu

Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasının ardından alanın doğal sit koruma statülerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığına da vurgu yapan Uludağ Alan Başkan Vekili Yunus Başar, "Bu alanlarda yürürlükteki koruma mevzuatı ve ilke kararları geçerliliğini korumaktadır. Dolayısıyla, Uludağ'da yürütülecek planlama çalışmaları ve uygulamalarda, bölgenin doğal yapısının korumaya yönelik önlemlerin alınması ilgili tüm kurumlar açısından yasal bir zorunluluktur. Bölgedeki orman alanları, Alpin Dağ Çayırları, su kaynakları, endemik bitkiler ve canlı yaşamın korunmasına ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli önlemlerin alınması Uludağ Alan Başkanlığının da yasal sorumluluğundadır. Uludağ alan sınırları belirlenirken başta Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan toplantılar neticesinde mutabakat sağlanarak orman alanları ve buzul gölleri Uludağ Alan sınırları kapsamı dışında tutulmuştur. Özellikle potansiyel kayak alanlarının bulunduğu çanaklar, alan sınırı kapsamına alınmış olup bu alanlarda yapılaşma yoğunluğunu artıracak konaklamaya yönelik tesisler değil, sadece kayak pistleri, doğa sporlarına yönelik yürüyüş ve keşif parkurları ile bu faaliyetlere yönelik mola noktaları kurulması öngörülmektedir. Bu doğrultuda Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 24.05.2022 tarihinde yapılan toplantı sonucunda imzalanan mutabakat kapsamında Uludağ Alan sınırı belirlenmiştir" diye konuştu.