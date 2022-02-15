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Ultra lüks kruvaziyer, Kuşadası'na geldi

2022-02-15 15:19:11
Ultra lüks kruvaziyer, Kuşadası'na geldi

Suya indirildikten sonra deneme turuna çıkan ultra lüks kruvaziyer, Kuşadası'ndaki limana demir attı.

#1
Foto - Ege Port Limanı'na, Bahama bayraklı 'Silver Dawn' isimli kruvaziyer gemisi geldi.

Ege Port Limanı'na, Bahama bayraklı 'Silver Dawn' isimli kruvaziyer gemisi geldi.

#2
Foto - Kısa süre önce suya indirilen ve deneme seferi kapsamında Kuşadası limanına yanaşan gemi, 3 gün boyunca gıda ve yakıt ikmali gerçekleştirecek.

Kısa süre önce suya indirilen ve deneme seferi kapsamında Kuşadası limanına yanaşan gemi, 3 gün boyunca gıda ve yakıt ikmali gerçekleştirecek.

#3
Foto - Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin toplam 400 ton yakıt alacağını söyledi.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin toplam 400 ton yakıt alacağını söyledi.

#4
Foto - Geminin 596 yolcu kapasiteli olduğunu hatırlatan Güngör, şu ifadeleri kullandı:

Geminin 596 yolcu kapasiteli olduğunu hatırlatan Güngör, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto -

"212 metre uzunluğundaki ultra lüks kruvaziyer gemisi yolculu olarak Nisan 2022'de seferlerine başlayacak.

#6
Foto - 26 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde Kuşadası limanına tekrar uğrayacak.

26 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde Kuşadası limanına tekrar uğrayacak.

#7
Foto - İnşallah önümüzdeki süreçte yolculu olarak da gelmelerini temenni ediyoruz.

İnşallah önümüzdeki süreçte yolculu olarak da gelmelerini temenni ediyoruz.

#8
Foto - Bahama bayraklı ultra lüks kruvaziyerden görüntüler...

Bahama bayraklı ultra lüks kruvaziyerden görüntüler...

#9
Foto - Bahama bayraklı ultra lüks kruvaziyerden görüntüler...

Bahama bayraklı ultra lüks kruvaziyerden görüntüler...

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