Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Ülkeye sarı kar yağdı

  • Bir süredir hava kirliliği ile başı dertte olan Asya devi Çin'de ve Doğu Türkistan'da garip bir olay daha yaşandı. Doğu Türkistan'da kum fırtınasının oluşturduğu güçlü rüzgar, yağan karla birleşince ortaya sarı renginde yağan kar çıktı.

  • Doğu Tükrkistan'da fırtınanın şiddetli rüzgarıyla birleşerek yağan karın renginin sarı olduğu görüldü.

  • Yağan 'sarı kar'ı gören kişiler cep telefonuna sarıldı ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

  • Geçtiğimiz günlerde de hava kirliliği dolayısıyla sağlık sorunlarının meydana geldiği Çin'de, oluşan kirli toz bulutu, yağan karın rengini de değiştirdi.

  • Çin'deki Meteoroloji Bürosu, havanın çok kirli olduğunu ve dışarı çıkmaktan sakınılması gerektiği uyarısında bulundu.

  • Bazı araçların üzerindeki karın renginin normal olduğu gözlendi.

  • Bazı araçların üzerindeki karın renginin normal olduğu gözlendi.

  • Bazı bölgelerde ise sarıyı andıran kar görüldü.

  • Kara dokunan bir vatandaş, sadece üst tabakanın renginin değişmiş olduğunu gördü.

  • Bu durumu fırsata çevirip eğlenenler de oldu...

  • Doğu Tükrkistan'da fırtınanın şiddetli rüzgarıyla birleşerek yağan karın renginin sarı olduğu görüldü.

  • Ülkeye sarı kar yağdı

Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu

Son Eklenen Haberler

Maçın ardından
  1. Maçın ardından
  2. Aksaray’da çıkan yangında 31 kişi..
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri..
  4. Abbas'tan abisinin vefatı dolayısıyla..
  5. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri..
  6. Makedonya'da hayatını kaybeden..
  7. Ana boru delinince kentin doğal gazı..
  8. Irak'tan Türkiye'ye 'hava sahası' mesajı
  9. Boca Juniors'ta Schelotto dönemi sona..
  10. 15 Temmuz gecesi Orgeneral Çolak'ı..
  11. Bugüne kadar 400'den fazla can aldı
  12. Ülkeye sarı kar yağdı
  13. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
  14. İşte yüz şeklini değiştiren gıdalar
  15. Küpe yüzünden az kalsın kulaklarından..
  16. ABD'den emekli İsrailli generale..
  17. Yüz binlerce kez paylaşıldı: Evsiz..
  18. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
  19. Ürdün'de 17 protestocu gözaltına alındı
  20. Kemal Özdeş, Göztepe'de beraberlikle..