Ülkeye sarı kar yağdı

Bir süredir hava kirliliği ile başı dertte olan Asya devi Çin'de ve Doğu Türkistan'da garip bir olay daha yaşandı. Doğu Türkistan'da kum fırtınasının oluşturduğu güçlü rüzgar, yağan karla birleşince ortaya sarı renginde yağan kar çıktı.
Doğu Tükrkistan'da fırtınanın şiddetli rüzgarıyla birleşerek yağan karın renginin sarı olduğu görüldü.
Yağan 'sarı kar'ı gören kişiler cep telefonuna sarıldı ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde de hava kirliliği dolayısıyla sağlık sorunlarının meydana geldiği Çin'de, oluşan kirli toz bulutu, yağan karın rengini de değiştirdi.
Çin'deki Meteoroloji Bürosu, havanın çok kirli olduğunu ve dışarı çıkmaktan sakınılması gerektiği uyarısında bulundu.
Bazı araçların üzerindeki karın renginin normal olduğu gözlendi.
Bazı araçların üzerindeki karın renginin normal olduğu gözlendi.
Bazı bölgelerde ise sarıyı andıran kar görüldü.
Kara dokunan bir vatandaş, sadece üst tabakanın renginin değişmiş olduğunu gördü.
Bu durumu fırsata çevirip eğlenenler de oldu...
Doğu Tükrkistan'da fırtınanın şiddetli rüzgarıyla birleşerek yağan karın renginin sarı olduğu görüldü.