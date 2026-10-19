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Ülker dev şirketi satın aldı: Ödeyeceği para belli oldu

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Ülker dev şirketi satın aldı: Ödeyeceği para belli oldu

Ülker ailesinin yönetimindeki Gözde Girişim Sermayesi dev bir satın almaya imza attı. 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan şirketi satın alan Ülker'in ödeyeceği rakam belli oldu.

#1
Foto - Ülker dev şirketi satın aldı: Ödeyeceği para belli oldu

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Ülker ailesinin yönetimindeki Gözde Girişim Sermayesi, ambalaj sektöründeki yatırımlarına bir yenisini ekledi. Şirketin bağlı ortaklığı Polinas Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş., İmaj Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 67 oranındaki hissesini 4 milyon 20 bin euro bedelle devraldı.

#2
Foto - Ülker dev şirketi satın aldı: Ödeyeceği para belli oldu

Satın alma işlemi, taraflar arasında imzalanan Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi kapsamında öngörülen kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlandı. Gözde Girişim Sermayesi de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla hisse devrini doğruladı. İmaj’ın sahibi Mehmet İman, Yıldız Holding'in Eski Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in de kuzeni.

#3
Foto - Ülker dev şirketi satın aldı: Ödeyeceği para belli oldu

Gözde Girişim Sermayesi’nin KAP açıklamasında, satın almanın bağlı ortaklığı Polinas Plastik aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi. İşlem, gıda ve hızlı tüketim ürünleri sektörüne yönelik baskılı esnek ambalaj üretimi yapan İmaj Ambalaj’ın sermayesinin yüzde 67’sini kapsıyor.

#4
Foto - Ülker dev şirketi satın aldı: Ödeyeceği para belli oldu

Şirket açıklamasında, hisse devrinin sözleşmede belirtilen kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlandığı ifade edildi. Böylece Polinas Plastik, İmaj Ambalaj’ın hâkim hissedarı oldu.

#5
Foto - Ülker dev şirketi satın aldı: Ödeyeceği para belli oldu

Gözde Girişim’in KAP bildiriminde, satın alma görüşmelerine ilişkin açıklamanın daha önce ertelendiği bilgisi de yer aldı. Ertelemenin gerekçeleri arasında şirketin ve bağlı ortaklığının meşru çıkarlarının korunması, yatırımcıların yanıltılması riskinin önlenmesi ve müzakerelerin olumsuz etkilenmemesi gösterildi.

#6
Foto - Ülker dev şirketi satın aldı: Ödeyeceği para belli oldu

İmaj Ambalaj’ın Gebze’deki tesisinde 250’den fazla çalışan görev yapıyor. Şirketin yıllık cirosu ise yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Hisse devri kapsamında İmaj Ambalaj’ın yüzde 67’lik payı 4 milyon 20 bin euro karşılığında Polinas’a geçti. İşlem, Gözde Girişim’in ambalaj sektöründeki yatırımlarını genişletirken Polinas’ın mevcut üretim ve ihracat faaliyetlerine İmaj Ambalaj’ı da eklemesini sağladı.

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