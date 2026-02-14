Ülkenin savunma bakanlığı uyanıklığa başladı! Türk savunma sanayi devine rekor ceza
Zırhlı araçlar üreten savunma sanayi şirketi Otokar'ı sarsacak bir gelişme yaşandı. Savunma devi ikinci kez cezaya çarptırıldı.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Otokar’ın Romanya macerasında sular durulmuyor. Ocak ayında gelen yaklaşık 191 milyon Leylik (yaklaşık 2 milyar TL) cezanın ardından, Romanya Savunma Bakanlığı şirketi Romtehnica, yerel üretim hedeflerindeki gecikmeleri gerekçe göstererek Otokar’dan 230 milyon Leylik (2.3 Milyar TL) yeni bir ödeme talep etti.
Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı C.N. Romtehnica S.A. tarafından açılan 4×4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç ihalesini kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Ancak projenin uygulama aşamasında yerel üretim süreçlerine ilişkin uyuşmazlıklar yaşanmaya devam ediyor.
Kasım 2024’te imzalanan ve KDV hariç yaklaşık 857 milyon avro tutarındaki anlaşma, Türk savunma sanayi tarihinin en kritik ihracat başarılarından biri olarak kayda geçmişti. Sözleşme kapsamında:
Toplam 1.059 adet COBRA II zırhlı araç teslim edilecek. İlk 278 araç Türkiye’deki Otokar tesislerinde üretilecek. Geri kalan 781 araç ise yerel üretim şartı gereği Romanya’da imal edilecek.
Otokar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Romtehnica, 16 Ocak 2026’daki 191.847.899,70 Rumen Leyi tutarındaki ilk ceza talebinin ardından, 13 Şubat 2026 tarihinde 230.217.479,41 Rumen Leyi (yaklaşık 2,3 milyar TL) tutarında yeni bir ödeme talebinde bulundu. Gerekçe olarak, Romanya’da gerçekleştirilecek yerel üretim hazırlıklarına yönelik ara hedeflerin zamanında yerine getirilmemesi gösterildi.
Otokar, yerel üretim yükümlülüklerini daha sağlıklı yürütmek ve takvimdeki uyuşmazlıkları gidermek amacıyla 28 Ocak 2026 tarihinde stratejik bir hamle yapmıştı. Şirket, Romanya’daki yerel üretim ortağı olan Automecanica S.A.’nın ?,77 hissesini yaklaşık 85 milyon avro bedelle satın almak için mutabakat zaptı imzalamıştı.
Bu hamleyle Otokar, zorunlu ortaklığı tam sahipliğe dönüştürerek Romanya’da kendi fabrikasına sahip olmayı hedeflese de, Romtehnica’nın geçmişe dönük ara hedeflere ilişkin tazminat taleplerinin önüne geçilemedi.
Otokar, yasal haklarını saklı tutarak ödemeleri vadesinde yapmayı planlıyor. Şirketin mali planlamasına göre: Yeni tazminatın 2025 yılıyla ilişkilendirilen 85,2 milyon Leylik kısmı, geçmiş finansal tablolardaki tahakkuklardan karşılanacak. 2026 yılına sarkan 144,9 milyon Leylik bakiye ise 2026 yılı hak edişlerinden mahsup edilecek.
