Suriye'de yine bir şeyler deneniyor: Savaş uçakları peş peşe havalanıp bomba yağdırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye'de yine bir şeyler deneniyor: Savaş uçakları peş peşe havalanıp bomba yağdırdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın işleri yokuşa sürdüğü Suriye'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savaş uçakları 10 hava saldırısı düzenledi, 30'dan fazla hedef vuruldu.

Suriye'de yine bir şeyler deneniyor: Savaş uçakları peş peşe havalanıp bomba yağdırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD hava kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ'ın altyapı ve silah depolarını çok sayıda hassas mühimmatla hedef aldığı belirtildi.

Suriye'de yine bir şeyler deneniyor: Savaş uçakları peş peşe havalanıp bomba yağdırdı

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarına yönelik askeri baskıyı sürdürmek amacıyla 3-12 Şubat tarihlerinde Suriye'de 30'dan fazla DEAŞ hedefine 10 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Suriye'de yine bir şeyler deneniyor: Savaş uçakları peş peşe havalanıp bomba yağdırdı

ABD ordusunun DEAŞ hedeflerine yönelik önceki hava saldırılarının 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, terör örgütüne ait iletişim merkezi, stratejik bir lojistik noktası ve silah depolarının 5 ayrı hava saldırısıyla vurulduğu ifade edildi.

Suriye'de yine bir şeyler deneniyor: Savaş uçakları peş peşe havalanıp bomba yağdırdı

Saldırıların 20 Aralık'ta başlatılan "Şahin Gözü Operasyonu - (Operation Hawkeye Strike)" kapsamında düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bu operasyonun 13 Aralık'ta Palmira'da ABD ve Suriye güçlerine yönelik düzenlenen 2 ABD askeri ve ABD'li bir tercümanın hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına yanıt olarak başlatıldığı hatırlatıldı.

Suriye'de yine bir şeyler deneniyor: Savaş uçakları peş peşe havalanıp bomba yağdırdı

Son iki ay içinde düzenlenen hedefli operasyonlarda 50'den fazla DEAŞ mensubunun öldürüldüğü veya yakalandığı, DEAŞ'a ait 100'den fazla altyapı hedefinin yüzlerce hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi.

