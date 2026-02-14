  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan'a 'Müslüman aleminin lideri' diyorlardı! ABD, Çin ve İtalya'yı reddedip Türkiye'den SİHA aldılar Ülkenin savunma bakanlığı uyanıklığa başladı! Türk savunma sanayi devine rekor ceza Kronik sorunlar tarih oluyor: Android 17’ye yeni özellikler Katılım bankası açan ünlü holdingden açıklama geldi Herkesin aklına 'Sudan' geldi! Erdoğan'dan dengeleri değiştirecek BAE kararı Emine Erdoğan TOGEM-DER etkinliğinde konuştu: Kütüphane okulların kalbidir, ruhudur, can damarıdır Eski arabası olan vatandaşlar hayal kırıklığına uğrayacak! Hurda teşviği ile ilgili şok haberi verdi Otobüslerin arka koltuğu neden yüksek? Meğer nedeni çok basitmiş! Hızlı demiryolu ağına sahip ülkeler hangileri?
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Erdoğan'a 'Müslüman aleminin lideri' diyorlardı! ABD, Çin ve İtalya'yı reddedip Türkiye'den SİHA aldılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erdoğan'a 'Müslüman aleminin lideri' diyorlardı! ABD, Çin ve İtalya'yı reddedip Türkiye'den SİHA aldılar

İnsansız hava araçları ihalesinde ABD, Çin ve İtalya yerine Türkiye'yi seçen ülke ANKA-S SİHA'ları uçurmaya başladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Erdoğan'a 'Müslüman aleminin lideri' diyorlardı! ABD, Çin ve İtalya'yı reddedip Türkiye'den SİHA aldılar

Defenceturk'te yer alan habere göre, Malaysia Military Review isimli X kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda, TUSAŞ üretimi ANKA-S SİHA’ların uçmaya başladıkları görüntülendi. Yapılan paylaşımda, ANKA-S SİHA’ların Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RMAF) bünyesindeki 11. Filo envanterine girdiği görülüyor. Labuan Hava Üssü’nde konuşlu ANKA-S SİHA’ların işletilmesine yönelik altyapı çalışmaları ise geçtiğimiz dönemde tamamlanmıştı. Bu bağlamda son görüntüler, ANKA-S filosunun operasyonel hazırlık sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu göstermektedir.

#2
Foto - Erdoğan'a 'Müslüman aleminin lideri' diyorlardı! ABD, Çin ve İtalya'yı reddedip Türkiye'den SİHA aldılar

Malezya Hava Kuvvetleri’nin 2020 yılında başlattığı İHA tedarik ihalesini; ABD, Çin ve İtalya’dan firmaların katıldığı rekabetçi sürecin ardından 2023 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketi (TUSAŞ) kazanmıştı. Anlaşma, 2023 yılında Malezya’nın Langkawi Adası’nda düzenlenen Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA 2023) kapsamında imzalanmıştı. Sözleşme çerçevesinde TUSAŞ’ın, Malezya‘ya farklı faydalı yüklerle donatılmış 9 adetlik İHA ihtiyacının 1.‘nci fazı olan ilk 3 adet ANKA üretmesi ve buna bağlı yer kontrol sistemlerini kurması yer alırken, nihai hedefin ise 9 adetlik bir MALE sınıfı İHA filosu olduğu açıklanmıştı.

#3
Foto - Erdoğan'a 'Müslüman aleminin lideri' diyorlardı! ABD, Çin ve İtalya'yı reddedip Türkiye'den SİHA aldılar

ANKA-S tedarikine ilişkin kapsamlı bir resmi teslimat açıklaması yapılmamış olsa da, Haziran 2025’te savunma kaynakları ve bazı sosyal medya paylaşımlarında sistemlerin Malezya’ya ulaştığı ifade edilmiş, çeşitli medya organlarında da görsellere yer verilmişti. Sözleşme kapsamında teslimatın Eylül 2025’te yapılması planlanırken, Şubat 2026’da teslim edileceğine dair bilgiler kamuoyuna yansımıştı.

#4
Foto - Erdoğan'a 'Müslüman aleminin lideri' diyorlardı! ABD, Çin ve İtalya'yı reddedip Türkiye'den SİHA aldılar

Malezya haber sitesi Malaymail tarafından 18 Aralık 2025 tarihinde yapılan habere göre, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı General Muhamad Norazlan Aris, 3 adet Orta İrtifa Uzun Menzilli (MALE) İnsansız Hava Aracı ve Yer Kontrol İstasyonu’nun (GCS) Türkiyede’den deniz yoluyla getirileceğini ve Şubat 2026’ya kadar teslim alınmasının planlandığını ifade etmişti.

#5
Foto - Erdoğan'a 'Müslüman aleminin lideri' diyorlardı! ABD, Çin ve İtalya'yı reddedip Türkiye'den SİHA aldılar

21 Mayıs 2025 ‘te TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, ANKA tedarik sözleşmesi kapsamında hangar yenileme teslim töreninin Malezya Başbakanı Sayın İbrahim Enver’in katılımıyla gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Demiroğlu açıklamasında, Malezya ile savunma sanayii iş birliğinin stratejik düzeyde kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulamıştı. Bu kapsamda Labuan Hava Üssü’nde TUSAŞ tarafından ANKA-S sistemlerine yönelik hangar ve destek altyapısının modernize edildiği ve G7 Aerospace şirketi tarafından ise özel olarak inşa edilmiş hangarlar ve destek tesislerinin yer aldığı biliniyor.

#6
Foto - Erdoğan'a 'Müslüman aleminin lideri' diyorlardı! ABD, Çin ve İtalya'yı reddedip Türkiye'den SİHA aldılar

19 Kasım 2025’te General Muhamad Norazlan Aris, ANKA tedarik programının son aşamalarını değerlendirmek üzere TUSAŞ’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. RMAF’nin resmi Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre, 11. Filo’dan 6 pilot ve 6 silah sensör operatörü, TUSAŞ tesislerinde 5 ay süren simülatör ve gerçek uçuşları içeren kursunu tamamladı. Ayrıca 7 subay ve 19 personel O-Level bakım eğitimini başarıyla bitirdi. Aris, programın üç aşamalı olduğunu ve mevcut CAP55 planı kapsamında ilk hedefin 9 İHA olduğunu açıklanırken, mevcut sistemlerin performans değerlendirmesinin ardından ilave parti tedarikinin de gündeme gelebileceği aktarıldı. Bu kapsamda ikinci bir ANKA filosunun kurulması ve Sabah bölgesine konuşlandırılması seçeneği de değerlendirilmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım
Gündem

Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir programda siyasi tarihe geçecek bir anısını paylaştı.
Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz
Gündem

Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun skandal raporuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Ülkemizi hedef alan asılsız iddia..
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak lideri Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.
BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde…
Gündem

BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde…

Bazı basın organlarında ortaya atılan ‘BBP farklı partilerle ittifak yapacak’ iddialarına, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcıs..
KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!
Gündem

KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, geliştirmesi ve üretimi aynı anda süren milli muharip uçak KAAN’ın hangarını ziyaret ederek son gelişm..
Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok…
Ekonomi

Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok…

Sayıları 17 milyona yaklaşan emekliler hükümetin üzerinde çalıştığı yeni emeklilik sisteminin ayrıntılarını beklerken, EYT’yi az farkla kaçı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23