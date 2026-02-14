  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Otomotiv
9
Yeniakit Publisher
Eski arabası olan vatandaşlar hayal kırıklığına uğrayacak! Hurda teşviği ile ilgili şok haberi verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eski arabası olan vatandaşlar hayal kırıklığına uğrayacak! Hurda teşviği ile ilgili şok haberi verdi

Otomotiv Uzmanı Erol Şahin, Türkiye'de milyonların merakla beklediği hurda teşviki konusunda önemli bir gelişmenin haberini verdi.

#1
Foto - Eski arabası olan vatandaşlar hayal kırıklığına uğrayacak! Hurda teşviği ile ilgili şok haberi verdi

TGRT Haber'de yer alan habere göre, Belirli bir yaşın üzerindeki eski araçların trafikten çekilip hurdaya ayrılması ve bunun karşılığında devlet tarafından sağlanan vergi indirimi veya maddi destek uygulamasına hurda araç teşviği deniyor. Birçok yaşlı otomobil sahibi hurda araç konusunda gelişmeleri bekliyor. Peki bu teşviğin kapsamı ne? Ne zaman gelecek? Otomotiv Uzmanı Erol Şahin, hurda hakkında merak edilenleri anlatarak araç sahiplerine kötü haberi verdi. İşte detaylar...

#2
Foto - Eski arabası olan vatandaşlar hayal kırıklığına uğrayacak! Hurda teşviği ile ilgili şok haberi verdi

Otomotiv Uzmanı Erol Şahin, "Aslında havanda su dövme durumu, çünkü ortada bir hurda yasası yok ve yakın bir tarihte olması da söz konusu değil. Bu, birkaç milletvekilinin verdiği matbu bir taslaktan ibaret" diyerek yasayı bekleyenlere kötü haberi verdi.

#3
Foto - Eski arabası olan vatandaşlar hayal kırıklığına uğrayacak! Hurda teşviği ile ilgili şok haberi verdi

Şahin, Türkiye’de hurda teşviğinin bugüne kadar yalnızca iki kez uygulandığını hatırlatarak, kısa vadede yeni bir düzenleme ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekti.

#4
Foto - Eski arabası olan vatandaşlar hayal kırıklığına uğrayacak! Hurda teşviği ile ilgili şok haberi verdi

Şahin, ileride böyle bir düzenleme gündeme gelirse bazı temel kriterlerin mutlaka yer alması gerektiğinin altını çizdi. Şahin, olası bir teşvik modelinde "Hurdaya ayrılacak araca sahiplilik süresi mutlaka olmalı. En az 2-3 yıl araca sahip olma şartı gerekir. Aksi halde bu durum vatandaştan çok bu işin ticaretini yapan fırsatçılara fayda sağlar" dedi.

#5
Foto - Eski arabası olan vatandaşlar hayal kırıklığına uğrayacak! Hurda teşviği ile ilgili şok haberi verdi

Şahin, öne çıkan muhtemel kriterleri sıraladı: En az 2-3 yıl sahiplilik şartı Yüzde 40 ve üzeri yerli katkı payına sahip araçların kapsama alınması

#6
Foto - Eski arabası olan vatandaşlar hayal kırıklığına uğrayacak! Hurda teşviği ile ilgili şok haberi verdi

Uzman isim, tüketici açısından en önemli desteğin ÖTV muafiyeti olacağını belirterek "Tüketicinin buradan yararlanabilmesi için ÖTV muafiyeti oldukça yeterli gelecektir. Ayrıca böyle bir çalışmanın yerini bulması için mutlaka kamu bankaları kanalı ile uygun faiz ve vadede kredi imkanı sunulmalı" dedi.

#7
Foto - Eski arabası olan vatandaşlar hayal kırıklığına uğrayacak! Hurda teşviği ile ilgili şok haberi verdi

Hurda teşviğinin ne zaman çıkabileceği sorusuna ise temkinli yaklaşan Şahin, düzenlemenin en iyi ihtimalle seçim dönemlerinde gündeme gelebileceğini ancak bu yasanın hayata geçirilmesinin P’nin altında bir ihtimali olduğunu ifade etti.

#8
Foto - Eski arabası olan vatandaşlar hayal kırıklığına uğrayacak! Hurda teşviği ile ilgili şok haberi verdi

Sonuç olarak, otomobil piyasası uzmanlarına göre hurda araç teşviği konusunda kamuoyunda güçlü bir beklenti oluşsa da mevcut durumda somut bir yasa çalışması bulunmuyor. Uzmanlar, kısa vadede yeni bir düzenleme ihtimalini oldukça zayıf buluyor.

