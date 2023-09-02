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Ülkemizin Süper Türkleri... Çok yakında VAR'ın yerini alabilir! Dünya devleri her an peşimize düşebilir
Spor
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Ülkemizin Süper Türkleri... Çok yakında VAR'ın yerini alabilir! Dünya devleri her an peşimize düşebilir

2023-09-02 17:49:23
Ülkemizin Süper Türkleri... Çok yakında VAR'ın yerini alabilir! Dünya devleri her an peşimize düşebilir

ERDOĞAN; ‘Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına. Cesaretinizi hırpalamasına sakın müsaade etmeyin’. Sözünü yerine getiren SÜPERTÜRKLER

#1
Foto - Ülkemizin Süper Türkleri... Çok yakında VAR'ın yerini alabilir! Dünya devleri her an peşimize düşebilir

FİLİM İCABI UÇANTÜRK Tamer KARADAĞLI; ‘Dünyayı kötülerden korurken onu düşmanlardan yakasına taktığı nazar boncuğu koruyacak’ Bir süper kahraman dediğin nasıl olur. Meyveleri yâda başka nesneleri gözlerinden çıkan ışınlarla ikiye böler. Annesi de oğluna nazar değmesin diye kurşun döktürür. Boncuk takar.

#2
Foto - Ülkemizin Süper Türkleri... Çok yakında VAR'ın yerini alabilir! Dünya devleri her an peşimize düşebilir

GÖKLERİN TACI TEKNOTÜRK Selçuk BAYRAKTAR; KIZILELMA 2024 seri üretimde olacak. Dünyada eşi benzeri yok yeni bir çığır açacak.TB3yakında havalanacak katlanır kanatlı ilk SİHA olmuş olacak Deniz havacılığında yeni bir çığır açacak binlerce km’lik keşif yapabilecek Selçuk BAYRAKTAR Milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar gideceğiz. Ne gerekiyorsa mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Yani mücadele politikayı siyaseti, gerektiriyorsa korkup da geri dönecek değiliz Elbette bir gün mücadele siyaseti gerektirirse siyasete de gireriz Türkiye havacılıkta geleceğin muhaberesinde dünyada oyun kurucu bir aktör olacak

#3
Foto - Ülkemizin Süper Türkleri... Çok yakında VAR'ın yerini alabilir! Dünya devleri her an peşimize düşebilir

FUTBOLUN İLACI ASİTÜRK ABDULLA SÖNMEZ; YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Futbol maçlarında hakem hatalarını sıfıra indirecek; ‘Yerli ve Milli ASİ Sistemi’ Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin, beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulacak. Her yarı alan ayrı bir orta hakem tarafından yönetilecek. Kırmızı yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yerine getirecek. Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Beyaz yarı alan orta hakemi topun kendi bölgesine gelmesini bekleyecek. Top beyaz yarı alana geldiğinde beyaz saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Bu defa kırmızı saha orta hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecek. Hakemler pozisyonlarla ilgili birbirine fikir beyan edebilecek. Orta hakemlerin saha içerisinde yaptığı uyarılar ve çıkan kartlar hangi oyun alanında verilirse verilsin ortak sayılacak. Kırmızı saha orta hakeminin bir oyuncuya sarı kart gösterdiğini varsayalım. Beyaz saha hakemi aynı oyuncuyu ikinci sarı karttan oyundan atma hakkına sahip olacaktır

#4
Foto - Ülkemizin Süper Türkleri... Çok yakında VAR'ın yerini alabilir! Dünya devleri her an peşimize düşebilir

ERDOĞAN; ‘Yıkık. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir’

#5
Foto - Ülkemizin Süper Türkleri... Çok yakında VAR'ın yerini alabilir! Dünya devleri her an peşimize düşebilir

ABDULLA SÖNMEZ; ‘YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulanmasının futbol maçlarında başlatılması ile depremin yol açtığı yıkımın 104 milyar dolar maliyetinin karşılanması mümkündür’.

#6
Foto - Ülkemizin Süper Türkleri... Çok yakında VAR'ın yerini alabilir! Dünya devleri her an peşimize düşebilir

207 ülke YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamasını kendi liglerinde başlatmak isteyecekler. Afetle mücadele için ülkemize gereken 104 milyar doları ise hemen temin edecekler

#7
Foto - Ülkemizin Süper Türkleri... Çok yakında VAR'ın yerini alabilir! Dünya devleri her an peşimize düşebilir

SÜPERTÜRKLER; Ülkemiz adına büyük mücadele vermişler. İdealleri gerçekleştirmek için sonuna kadar gitmişler. İnanılmazı başarmışlar. Dünya devletleri düşünene kadar Atı alıp Üsküdar’ı geçmişler. Daha iyisini en iyisini yapmışlar. Ülkemizi alan el değil veren el yapmışlar ERDOĞAN; ‘Dünya beşten büyüktür’ söylemini SÜPERTÜRKLER yerine getirmişler. Abdulla SÖNMEZ/Feridun Tınaztepe İlkokulu Müdürü

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