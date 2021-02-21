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Yaşam
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Ülkede panik! Karaya vurdu

2021-02-21 16:25:31
Ülkede panik! Karaya vurdu

Asya'nın doğusunda Hint Okyanusu'nun sularıyla çevrili küçük ada devleti Singapur'da timsaha benzeri bir balığın ölü gövdesiyle karşılaşmanın şoku yaşandı. MacRitchie Doğa Koruma Parkı'nda karaya vuran devasa çeneli-keskin dişli balığın ölüsü, ziyaretçilerin ihbarı üzerine yetkililer tarafından kaldırıldı. Tarih öncesi çağlardan kalma bir canavara benzeyen balığın ABD'nin güneyinde yaşayan timsah balığı türünden olduğu açıklandı. Balığın ABD'nin güneyinden Asya'nın doğusuna nasıl geldiği sorusuna, evde bakılmak üzere alındığı ve çok büyüyünce suya salındığı ihtimaliyle cevap veriliyor.

#1
Foto - Balık leşini ilk görenlerden olan Singapur'da yaşayan İskoç Karen Lythgoe (31), uzaktan timsah sandıklarını, yakına gidince şoke olduklarını, böyle bir yaratığın ancak hayvanat bahçesinde görülebileceğini söyledi. Imran Kassim (27) da timsah ya da büyük bir kertenkele sandığını, balık olabileceğinin asla aklına gelmediğini belirtti.

Balık leşini ilk görenlerden olan Singapur'da yaşayan İskoç Karen Lythgoe (31), uzaktan timsah sandıklarını, yakına gidince şoke olduklarını, böyle bir yaratığın ancak hayvanat bahçesinde görülebileceğini söyledi. Imran Kassim (27) da timsah ya da büyük bir kertenkele sandığını, balık olabileceğinin asla aklına gelmediğini belirtti.

#2
Foto - Timsah balığı türü, zehirli yumurtalar bırakıp hızla yayılıyor. ABD'de uzunluğu 20 santime ulaştığında ticari olarak avlanan ve eti satılan timsah balığı, biyolojik geçmişi çok eski çağlara uzandığından yaşayan fosil diye de niteleniyor. Ancak zehirli yumurtalarının yenmesi insanı hasta ediyor. Singapur Doğal Parklar İdaresi, bu hayvanların evde besleyenler tarafından doğaya salınmasının hassas ekosistemi yıkacağı ve insanların da kullandığı suya zarar vereceği uyarısında bulundu.

Timsah balığı türü, zehirli yumurtalar bırakıp hızla yayılıyor. ABD'de uzunluğu 20 santime ulaştığında ticari olarak avlanan ve eti satılan timsah balığı, biyolojik geçmişi çok eski çağlara uzandığından yaşayan fosil diye de niteleniyor. Ancak zehirli yumurtalarının yenmesi insanı hasta ediyor. Singapur Doğal Parklar İdaresi, bu hayvanların evde besleyenler tarafından doğaya salınmasının hassas ekosistemi yıkacağı ve insanların da kullandığı suya zarar vereceği uyarısında bulundu.

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