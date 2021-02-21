Ülkede panik! Karaya vurdu

Timsah balığı türü, zehirli yumurtalar bırakıp hızla yayılıyor. ABD'de uzunluğu 20 santime ulaştığında ticari olarak avlanan ve eti satılan timsah balığı, biyolojik geçmişi çok eski çağlara uzandığından yaşayan fosil diye de niteleniyor. Ancak zehirli yumurtalarının yenmesi insanı hasta ediyor. Singapur Doğal Parklar İdaresi, bu hayvanların evde besleyenler tarafından doğaya salınmasının hassas ekosistemi yıkacağı ve insanların da kullandığı suya zarar vereceği uyarısında bulundu.