2021-02-21 16:25:31 Ülkede panik! Karaya vurdu
Asya'nın doğusunda Hint Okyanusu'nun sularıyla çevrili küçük ada devleti Singapur'da timsaha benzeri bir balığın ölü gövdesiyle karşılaşmanın şoku yaşandı. MacRitchie Doğa Koruma Parkı'nda karaya vuran devasa çeneli-keskin dişli balığın ölüsü, ziyaretçilerin ihbarı üzerine yetkililer tarafından kaldırıldı. Tarih öncesi çağlardan kalma bir canavara benzeyen balığın ABD'nin güneyinde yaşayan timsah balığı türünden olduğu açıklandı. Balığın ABD'nin güneyinden Asya'nın doğusuna nasıl geldiği sorusuna, evde bakılmak üzere alındığı ve çok büyüyünce suya salındığı ihtimaliyle cevap veriliyor.