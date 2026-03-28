  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye alınca ortalığı ayağa kaldırmışlardı: S-400'ler geliyor Sektörde dengeler değişecek: Sabancı o işe giriyor Flaş karar: Türkiye'nin ünlü maden şirketine o ilimizde 80 dönümlük orman alanı verildi F-35'lerde büyük uyanıklık! Göz göre göre kazıklıyorlar elden bir şey gelmiyor İnfaz koruma memurları ölümden döndü Teşkilat dizisinde ses getirecek bölüm! Reytingler patlayacak: Düşman tuzaklar kuruyor Çamaşırların 2 kat hızlı kurumasını sağlayan taktik: Kaplumbağa hızında kalmak istemeyen çareyi böyle buldu! Türkiye Open 2026’nın açılış seremonisi yoğun katılımla düzenlendi 60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar...
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Sektörde dengeler değişecek: Sabancı o işe giriyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sektörde dengeler değişecek: Sabancı o işe giriyor

Yalçın Sabancı'ya ait Yasa Denizcilik, Lucien Arkas'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Arkas Line şirketine rakip oluyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Sektörde dengeler değişecek: Sabancı o işe giriyor

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Türkiye’nin en büyük armatörlerinden olan Yalçın Sabancı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İstanbul merkezli Yasa Denizcilik’in yeni hamlesi, denizcilik sektöründe büyük yankı oluşturdu.

#2
Foto - Sektörde dengeler değişecek: Sabancı o işe giriyor

1999 yılından beri denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Yasa Denizcilik, geçtiğimiz günlerde dört tankerle beraber iki de konteyner gemi siparişi verdi.

#3
Foto - Sektörde dengeler değişecek: Sabancı o işe giriyor

Halen 16 gemilik tanker ve 38 dökme yük gemi filosu bulunan Sabancı şimdiye kadar konteyner gemi taşımacılığına girmedi.

#4
Foto - Sektörde dengeler değişecek: Sabancı o işe giriyor

Sabancı’nın verdiği iki adet 3.100 TEU’luk konteyner gemisi ile Akdeniz konteyner taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermesi halinde, Arkas, Medlog, Medkon, Turkon Line gibi konteyner gemi hatlarına rakip olabileceği yorumları yapılıyor.

#5
Foto - Sektörde dengeler değişecek: Sabancı o işe giriyor

Dünyanın en büyük 100 konteyner hattını gösteren Alphaliner Top 100 raporuna göre, Türkiye’nin en büyük konteyner hattı olan Lucien Arkas'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Arkas’ın 54 bin TEU kapasitesine sahip 33 gemisi var. Arkas’ı 47 bin TEU kapasite ve 33 gemi ile Akkon Lines takip ediyor.

#6
Foto - Sektörde dengeler değişecek: Sabancı o işe giriyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teğmen sanıyorduk fitnesscı çıktı
Gündem

Teğmen sanıyorduk fitnesscı çıktı

Milli iradeyi hiçe sayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplinini sarsmaya yeltenen cunta heveslisi sözde teğmen fitnesscı çıktı...
CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’
Gündem

CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Otel odasında mali şube baskın yaparken, Yalım’ın 21..
CHP’li Tezcan, fuhuşçu başkanın otel görüntülerine fena bozuldu! "Bu hem suç, hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!"
Gündem

CHP’li Tezcan, fuhuşçu başkanın otel görüntülerine fena bozuldu! “Bu hem suç, hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!”

CHP’li Bülent Tezcan, CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasına dair görüntülerin medyaya..
Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı
Dünya

Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı

İsrail'i sahiplenerek İran'a savaş açan ABD Başkanı Donald Trump, aldığı kararı dünyaya duyurdu.
İran'dan etkileyici animasyon! Dikkat çeken not
Dünya

İran'dan etkileyici animasyon! Dikkat çeken not

İran tarafından yayımlanan animasyonda Donald Trump ve Binyamin Netanyahu hedef alınırken, “Yakında onları bekleyen bir kaderle karşılaşacak..
Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Dünya

Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'

ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr, DTP aşılarının (Difteri Tetanoz Boğmaca) Afrika'da özellikle kız çocuklarını öldürdüğünü açıkladı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23