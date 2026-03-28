Sektörde dengeler değişecek: Sabancı o işe giriyor
Yalçın Sabancı'ya ait Yasa Denizcilik, Lucien Arkas'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Arkas Line şirketine rakip oluyor. İşte detaylar...
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Türkiye’nin en büyük armatörlerinden olan Yalçın Sabancı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İstanbul merkezli Yasa Denizcilik’in yeni hamlesi, denizcilik sektöründe büyük yankı oluşturdu.
1999 yılından beri denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Yasa Denizcilik, geçtiğimiz günlerde dört tankerle beraber iki de konteyner gemi siparişi verdi.
Halen 16 gemilik tanker ve 38 dökme yük gemi filosu bulunan Sabancı şimdiye kadar konteyner gemi taşımacılığına girmedi.
Sabancı’nın verdiği iki adet 3.100 TEU’luk konteyner gemisi ile Akdeniz konteyner taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermesi halinde, Arkas, Medlog, Medkon, Turkon Line gibi konteyner gemi hatlarına rakip olabileceği yorumları yapılıyor.
Dünyanın en büyük 100 konteyner hattını gösteren Alphaliner Top 100 raporuna göre, Türkiye’nin en büyük konteyner hattı olan Lucien Arkas'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Arkas’ın 54 bin TEU kapasitesine sahip 33 gemisi var. Arkas’ı 47 bin TEU kapasite ve 33 gemi ile Akkon Lines takip ediyor.
