Flaş karar: Türkiye'nin ünlü maden şirketine o ilimizde 80 dönümlük orman alanı verildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ülkenin en önemli kireç üreticilerinden birisi olab Vişne Madencilik ile ilgili flaş bir karar alındı. 80 dönümlük orman alanı için izin çıktı.

Cem Öztüre'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu maden şirketi, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nden Adana Ceyhan’daki ormanlık alanda maden işletme ve altyapı tesis izni aldı.

Söz konusu izin 12 Mart 2026 tarihinde başlayıp Haziran 2031 yılına kadar geçerli olacak şekilde toplam 5 yıl 3 ay 4 günlük geçerli olacak. İzin kapsamındaki alanın 49 bin metrekaresi açık işletme alanı, 11 bin 762 metrekaresi verimli toprak depolama alanı, 17 bin 719 metrekaresi ulaşım yolu ve 1530 metrekare şantiye alanı olarak kullanılacak.

1990'lı yıllarda Türkiye’nin en büyük kireç üreticisi olan Öztüre Holding, 2007 yılında faaliyetlerini Belçikalı Carmeuse Grubu’na satmış, 2010'da Vişne Madencilikile sektöre dönmüştü.

Adana Yüreğir, Ceyhan ve Kahramanmaraş’ta üç ocağında 810 bin ton kireç üreten firma hisseleri, 2025 Şubat'ında halka arz edilmişti

KAYNAK: TEKREFERANS

