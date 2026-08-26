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Türkiye'den İHA alma planı lafta kaldı: Kendi yaptıkları İHA hüsrana uğrattı

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Türkiye'den İHA alma planı lafta kaldı: Kendi yaptıkları İHA hüsrana uğrattı

Uzun zamandır Türkiye'den insansız hava aracı tedarik etmeyi planlayan Asya ülkesinin geliştirdiği İHA test aşamalarından geçemedi. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'den İHA alma planı lafta kaldı: Kendi yaptıkları İHA hüsrana uğrattı

Defenceturk'te yer alan habere göre Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) ve Güney Kore Donanması tarafından ROKS Marado gemisi üzerinde gerçekleştirilen kamikaze İHA testleri başarısızlıkla sonuçlandı.

#2
Foto - Türkiye'den İHA alma planı lafta kaldı: Kendi yaptıkları İHA hüsrana uğrattı

Karada gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamlayan Güney Kore’nin yerli üretim kamikaze İHA’sı, deniz testlerinde isteneni vermedi. The Korea Herald tarafından yapılan habere göre Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) ve Güney Kore Donanması, yerli olarak geliştirilen orta ölçekli kamikaze İHA’nın denizdeki ilk muharebe denemesini medya ile gerçekleştirdi.

#3
Foto - Türkiye'den İHA alma planı lafta kaldı: Kendi yaptıkları İHA hüsrana uğrattı

Test, Hongdo’yu geçtikten sonra Busan’ın güneyindeki sularda, 14.500 tonluk Dokdo sınıfı amfibi hücum gemisi ROKS Marado üzerinde gerçekleştirildi. Bu gösterim, Güney Kore Donanması’nın denizde daha düşük maliyetli saldırı seçeneklerini genişletme çabalarının bir parçası olarak Dokdo sınıfı amfibi hücum gemileri de dahil olmak üzere büyük gemilere kamikaze İHA’lar yerleştirmeyi planladığı bir dönemde gerçekleşti.

#4
Foto - Türkiye'den İHA alma planı lafta kaldı: Kendi yaptıkları İHA hüsrana uğrattı

Güney Kore’nin geliştirdiği yeni kamikaze İHA, uzun süre havada kalabilmesi ve gelişmiş keşif yetenekleriyle dikkat çekiyor. ADD’nin verdiği bilgilere göre havacılık yakıtıyla çalışan araç, yaklaşık 10 saat havada kalabiliyor ve saatte 130 kilometre civarında seyir hızına ulaşabiliyor. Dalış esnasında ise hızını birkaç yüz kilometreye çıkarabiliyor. Alçak Dünya yörüngesindeki uydular üzerinden iletişim kurabilen sistem, böylece klasik görüş hattı sınırlarının çok ötesinde görev yapabiliyor.

#5
Foto - Türkiye'den İHA alma planı lafta kaldı: Kendi yaptıkları İHA hüsrana uğrattı

The Korea Herald’ın aktardığına göre Güney Kore Donanması, sistemi pahalı hassas güdümlü mühimmat gerektirmeyen hedeflere karşı daha ekonomik bir alternatif olarak değerlendiriyor. Ancak ADD, İHA’nın yalnızca tek kullanımlık ve düşük maliyetli bir saldırı aracı olmadığını özellikle vurguluyor.

#6
Foto - Türkiye'den İHA alma planı lafta kaldı: Kendi yaptıkları İHA hüsrana uğrattı

Habere göre test için hazırlanan iki İHA, fırlatıldıktan saniyeler sonra denize çakılarak testin hedef tespiti ve saldırı aşamalarına geçmesini engelledi. İlk hava aracı saat 15.30 sularında Marado’nun uçuş güvertesindeki roket destekli fırlatıcıdan ateşlendi. Araç kısa bir süre yükseldikten sonra irtifa kaybederek suya düştü. ADD başlangıçta hava aracı ile fırlatma sistemi arasında olası bir hizalama hatasından şüphelendi. Karada yapılan önceki denemelerin aksine; patlayıcı bileşenler de dahil olmak üzere ekipmanlar, güvenlik gerekçesiyle gemiye getirilmeden önce sökülmüş ve ardından güvertede yeniden monte edilmişti. Araştırmacıların şüphelenilen sorunu incelemesinin ardından ikinci bir araç hazırlandı ve yaklaşık iki saat sonra fırlatıldı. Ancak o da saniyeler içinde düştü.

#7
Foto - Türkiye'den İHA alma planı lafta kaldı: Kendi yaptıkları İHA hüsrana uğrattı

İkinci fırlatmadaki benzer sonuç, ADD’nin ilk şüphesini doğrulamasını imkansız kıldı. Testin ardından gazetecilere konuşan bir ADD yetkilisi, “Kesin neden henüz bilinmiyor,” diyerek, yer kontrol sistemi tarafından toplanan uçuş verilerinin ve denizden çıkarılan enkazın daha fazla analize tabi tutulacağını belirtti. Ajans, fırlatma dizisinin temel unsurlarının her iki denemede de normal çalışmış gibi göründüğünü açıkladı. Roket güçlendiriciler tasarlandığı gibi ayrılmış, pervaneler devreye girmiş ve motorun dakikadaki devir hızı normal parametreler içinde kalmıştı. Bu sonuç geliştiriciler için beklenmedik bir durumdu. ADD, yaklaşık 10 prototip uçak ürettiklerini ve salı günü denizde kaydedilenlerden çok daha güçlü rüzgar koşulları altındaki testler de dahil olmak üzere, karada benzer bir kaza yaşamadan yaklaşık 30 sorti gerçekleştirdiklerini belirtti. Ajans; iki kazanın nedenini belirlemek için uçuş verilerini analiz edeceğini, denizden çıkarılan araçları inceleyeceğini ve elde edilecek bulguları geliştirme sürecinin sonraki aşamalarına yansıtacağını duyurdu.

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