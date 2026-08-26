Türkiye'den İHA alma planı lafta kaldı: Kendi yaptıkları İHA hüsrana uğrattı

İkinci fırlatmadaki benzer sonuç, ADD’nin ilk şüphesini doğrulamasını imkansız kıldı. Testin ardından gazetecilere konuşan bir ADD yetkilisi, “Kesin neden henüz bilinmiyor,” diyerek, yer kontrol sistemi tarafından toplanan uçuş verilerinin ve denizden çıkarılan enkazın daha fazla analize tabi tutulacağını belirtti. Ajans, fırlatma dizisinin temel unsurlarının her iki denemede de normal çalışmış gibi göründüğünü açıkladı. Roket güçlendiriciler tasarlandığı gibi ayrılmış, pervaneler devreye girmiş ve motorun dakikadaki devir hızı normal parametreler içinde kalmıştı. Bu sonuç geliştiriciler için beklenmedik bir durumdu. ADD, yaklaşık 10 prototip uçak ürettiklerini ve salı günü denizde kaydedilenlerden çok daha güçlü rüzgar koşulları altındaki testler de dahil olmak üzere, karada benzer bir kaza yaşamadan yaklaşık 30 sorti gerçekleştirdiklerini belirtti. Ajans; iki kazanın nedenini belirlemek için uçuş verilerini analiz edeceğini, denizden çıkarılan araçları inceleyeceğini ve elde edilecek bulguları geliştirme sürecinin sonraki aşamalarına yansıtacağını duyurdu.