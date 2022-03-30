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Dünya
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Ülke alarmda! 24 saatte 42 orman yangını

2022-03-30 23:33:17
Ülke alarmda! 24 saatte 42 orman yangını

Meksika’da orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, son 24 saatte 42 orman yangını bildirildi.

#1
Foto - Meksika’da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Meksika Ulusal Orman Komisyonu (Conafor) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 aktif orman yangını bildirildiği ifade edildi.

Meksika’da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Meksika Ulusal Orman Komisyonu (Conafor) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 aktif orman yangını bildirildiği ifade edildi.

#2
Foto - Yangınlar ülkenin daha çok kuzey eyaletlerinde etkili olurken yetkililer, alevlerle mücadelede bin 395 itfaiyeci görev aldığını, söndürme helikopterleri ve uçakları ile çalışmalara havadan destek verdiğini aktarıldı.

Yangınlar ülkenin daha çok kuzey eyaletlerinde etkili olurken yetkililer, alevlerle mücadelede bin 395 itfaiyeci görev aldığını, söndürme helikopterleri ve uçakları ile çalışmalara havadan destek verdiğini aktarıldı.

#3
Foto - Ülkenin kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinin Santiago şehrinde çıkan ve henüz söndürülemeyen yangında şimdiye kadar bin 300 hektarlık alan yok oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinin Santiago şehrinde çıkan ve henüz söndürülemeyen yangında şimdiye kadar bin 300 hektarlık alan yok oldu.

#4
Foto - Meksika Sivil Koruma Bakanlığı, yangının yüzde 45 oranında kontrol altına alınabildiğini, alevlerle mücadelenin 8 söndürme helikopterinin de desteğiyle yürütüldüğünü açıkladı.

Meksika Sivil Koruma Bakanlığı, yangının yüzde 45 oranında kontrol altına alınabildiğini, alevlerle mücadelenin 8 söndürme helikopterinin de desteğiyle yürütüldüğünü açıkladı.

#5
Foto - Yine kuzeyde bulunan Tamaulipas eyaletindeki El Cielo Ekolojik Parkında 17 Mart’ta çıkan yangınla mücadelede de hala devam ediyor. Yetkililer, şu ana kadar yangının yüzde 60’lık kesiminin kontrol altına alındığını ve 730 hektarlık alanın küle döndüğünü bildirdi. Yangınla mücadelede 394 itfaiyecinin yanı sıra söndürme helikopterleri görev aldığı aktarıldı.

Yine kuzeyde bulunan Tamaulipas eyaletindeki El Cielo Ekolojik Parkında 17 Mart’ta çıkan yangınla mücadelede de hala devam ediyor. Yetkililer, şu ana kadar yangının yüzde 60’lık kesiminin kontrol altına alındığını ve 730 hektarlık alanın küle döndüğünü bildirdi. Yangınla mücadelede 394 itfaiyecinin yanı sıra söndürme helikopterleri görev aldığı aktarıldı.

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