Ukraynalı kadın Müslümanlığı seçti

Şahitlerin huzurunda gerçekleşen törenin akabinde çok mutlu olduğunu kaydeden Yulia Konotopchyk, “Çok mutlu ve çok huzurluyum. İslamiyet dini çok farklı ve özel bir din. Ben çok etkilendim. İslamiyet ile ilgili daha fazla bilgi edineceğim. İslamiyet'i seçmemdeki en büyük etkenlerden birisi de ezan sesidir. Özellikle sabah ezanına hayranım. İstanbul'daki camii ve ibadet yerlerinin bir çoğunu ziyaret ettim ve etkilendim. Bu törenin Fethiye’de olmasını da isteme sebebim, burası çok sakin bir şehir. İstanbul gibi kalabalık bir şehir olmadığı için burayı tercih ettim” dedi.