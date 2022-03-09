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Dünya
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Ukrayna'daki sivillerin tahliyesi devam ediyor

2022-03-09 19:24:05
Ukrayna'daki sivillerin tahliyesi devam ediyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk tahliye ediliyor.

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Foto - Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukraynalı sivillerin tahliyeleri sürüyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukraynalı sivillerin tahliyeleri sürüyor.

#2
Foto - Rus ordusunun kuşatması altındaki başkent Kiev’e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk, şehir yönetiminin organize ettiği araçlarla güvenli bölgelere tahliye edildi.

Rus ordusunun kuşatması altındaki başkent Kiev’e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk, şehir yönetiminin organize ettiği araçlarla güvenli bölgelere tahliye edildi.

#3
Foto - Ukrayna'daki sivillerin tahliyesi devam ediyor...

Ukrayna'daki sivillerin tahliyesi devam ediyor...

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