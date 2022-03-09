2022-03-09 19:24:05 Ukrayna'daki sivillerin tahliyesi devam ediyor
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk tahliye ediliyor.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk tahliye ediliyor.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukraynalı sivillerin tahliyeleri sürüyor.
Rus ordusunun kuşatması altındaki başkent Kiev’e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk, şehir yönetiminin organize ettiği araçlarla güvenli bölgelere tahliye edildi.
Ukrayna'daki sivillerin tahliyesi devam ediyor...
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