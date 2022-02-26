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Dünya
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Ukrayna'da yürek sızlatan görüntü!

2022-02-26 08:44:06
Ukrayna'da yürek sızlatan görüntü!

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz, Rusya'nın askeri müdahale başlatmasıyla savaş boyutuna ulaştı.

#1
Foto - Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine giriş yapan Rus ordusu tüm halkı paniğe sürükledi.

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine giriş yapan Rus ordusu tüm halkı paniğe sürükledi.

#2
Foto - Birçok yer bombalarla ateş altına alınırken can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.

Birçok yer bombalarla ateş altına alınırken can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.

#3
Foto - Halkın bir kısmı Ukrayna'dan ayrılırken, ülkede kalan kesim ise kendilerini güvence altına almak için evlerinin alt katlarındaki sığınaklar ile metro istasyonlarına akın etti.

Halkın bir kısmı Ukrayna'dan ayrılırken, ülkede kalan kesim ise kendilerini güvence altına almak için evlerinin alt katlarındaki sığınaklar ile metro istasyonlarına akın etti.

#4
Foto - ÇOCUKLARIN YAŞAM MÜCADELESİ Savaşın seyrinin ne yönde devam edeceği merak edilirken; yüzlerce kişi kapalı alanlarda çaresizce beklemeye başladı.

ÇOCUKLARIN YAŞAM MÜCADELESİ Savaşın seyrinin ne yönde devam edeceği merak edilirken; yüzlerce kişi kapalı alanlarda çaresizce beklemeye başladı.

#5
Foto - Bir grup çocuğun sığınakta olduğu ana ait fotoğraf ise görenlerin yüreğini sızlattı.

Bir grup çocuğun sığınakta olduğu ana ait fotoğraf ise görenlerin yüreğini sızlattı.

#6
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