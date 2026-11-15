Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

Brüt asgari ücret 2026'da 33 bin 30 lira, günlük brüt kazanç ise 1.101 lira. Buna göre en düşük günlük borçlanma bedeli doğum borçlanmasında 352,32 lira, askerlik ve diğer borçlanmalarda ise 495,45 lira. Bu hesapla, bir çocuk için yapılacak 24 aylık doğum borçlanmasının en düşük maliyeti 253 bin 670 lira. 18 aylık askerlik borçlanmasının en düşük maliyeti ise 267 bin 543 lira.