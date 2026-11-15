Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak
Emeklilik için eksik prim günlerini borçlanma ya da ihya yoluyla tamamlamak isteyenlerin maliyeti, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yeni asgari ücretle artacak. Asgari ücrete yüzde 28,4 zam yapılması halinde 18 aylık askerlik borçlanması yaklaşık 76 bin, 2 yıllık doğum borçlanması ise yaklaşık 72 bin lira pahalanacak. Tutar başvuru tarihine göre hesaplandığından, mevcut ücretten yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık’a kadar müracaat etmesi gerekiyor.