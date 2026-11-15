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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

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Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

Emeklilik için eksik prim günlerini borçlanma ya da ihya yoluyla tamamlamak isteyenlerin maliyeti, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yeni asgari ücretle artacak. Asgari ücrete yüzde 28,4 zam yapılması halinde 18 aylık askerlik borçlanması yaklaşık 76 bin, 2 yıllık doğum borçlanması ise yaklaşık 72 bin lira pahalanacak. Tutar başvuru tarihine göre hesaplandığından, mevcut ücretten yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık’a kadar müracaat etmesi gerekiyor.

#1
Foto - Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması ve Bağ-Kur ihyası tutarları brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretin yeni yılda artmasıyla birlikte bu ödemeler de doğrudan yükselecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre borçlanma primleri, talep tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında sigortalının belirlediği kazanç üzerinden hesaplanıyor.

#2
Foto - Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

Doğum borçlanmasında bu kazancın yüzde 32'si, askerlik ve diğer borçlanmalarda yüzde 45'i esas alınıyor. Askerlik, yurt dışı ve staj gibi borçlanmalarda oran, 2026 başından itibaren yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılmıştı. Doğum borçlanmasında ise oran değişmedi. Kısmi süreli çalışanların genel sağlık sigortası primi ödenmiş eksik sürelerinde borçlanma tutarı yüzde 39 üzerinden hesaplanıyor.

#3
Foto - Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

Brüt asgari ücret 2026'da 33 bin 30 lira, günlük brüt kazanç ise 1.101 lira. Buna göre en düşük günlük borçlanma bedeli doğum borçlanmasında 352,32 lira, askerlik ve diğer borçlanmalarda ise 495,45 lira. Bu hesapla, bir çocuk için yapılacak 24 aylık doğum borçlanmasının en düşük maliyeti 253 bin 670 lira. 18 aylık askerlik borçlanmasının en düşük maliyeti ise 267 bin 543 lira.

#4
Foto - Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde 24 aylık doğum borçlanması 317 bin 88 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması 334 bin 429 liraya yükselecek. Orta Vadeli Program’daki (OVP) yüzde 28,4'lük 2026 yılı enflasyon tahmini kadar zam yapılması halinde doğum borçlanması 325 bin 713 liraya, askerlik borçlanması ise 343 bin 525 liraya çıkacak.

#5
Foto - Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

Zammın yüzde 30 olması halinde ise doğum borçlanması 329 bin 772 lira, askerlik borçlanması 347 bin 806 lira olacak. SGK uygulamasında borçlanma tutarı, ödeme tarihine göre değil başvuru tarihine göre belirleniyor. 31 Aralık’a kadar başvuru yapanların borcu 2026 asgari ücreti üzerinden hesaplanacak. 1 Ocak 2027 ve sonrasında başvuranlar ise yeni asgari ücret üzerinden ödeme yapacak.

#6
Foto - Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

SGK’nın borçlanma kurallarına göre hesaplanan borcun, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Süresinde ödenmeyen borçlanma geçersiz sayılıyor ve aynı süreler için yeni başvuru şartı aranıyor. Yeni başvuruda tutar, o tarihteki asgari ücrete göre yeniden hesaplanıyor.

#7
Foto - Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

Borçlanılan sürenin tamamı ya da bir kısmı ödenebiliyor. Kısmi ödemede yalnızca ödenen miktara karşılık gelen süre prim gün sayısına ekleniyor. Yurt dışı borçlanmasında ise ödeme süresi 3 ay. SGK’ya göre ilk sigortalılık tarihinden önceki süreler borçlanıldığında, sigortalılık başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülüyor.

#8
Foto - Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

Bu durum, özellikle askerlik borçlanmasında emeklilik tarihini öne çekebiliyor. Doğum borçlanması, en fazla 3 çocuk için ve her çocuk için 2 yıla kadar yapılabiliyor. Askerlik, avukatlık stajı, doktora ve tıpta uzmanlık süreleri, kamu çalışanlarının aylıksız izin süreleri ve beraatle sonuçlanan tutukluluk ve gözaltı süreleri de borçlanılabiliyor.

#9
Foto - Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

Grev ve lokavt süreleri, hekimlerin fahri asistanlık süreleri, seçim nedeniyle görevden ayrılma ve 25 Şubat 2011 sonrasındaki kısmi süreli çalışma da borçlanma kapsamında. Yurt dışında çalışma ve ev kadınlığı süreleri, 1416 sayılı Kanun kapsamındaki yurt dışı öğrenim ve sıkıyönetim dönemindeki tutukluluk süreleri de prime sayılabiliyor.

#10
Foto - Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

Bağ-Kur’lular ise durdurulan sigortalılık sürelerini ihya yoluyla geri kazanabiliyor. Borçlanma ile ihya arasında önemli farklar bulunuyor. Borçlanmada sürenin tamamı ya da bir kısmı için ödeme yapılabiliyor ve emekli aylığı bağlanmamışsa borçlanma geri alınabiliyor. İhyada ise dondurulan sürelerin tamamı için ödeme yapılması gerekiyor.

#11
Foto - Emeklilikte bütün hesaplar baştan aşağıya değişiyor! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanacak

İhyadan vazgeçilemiyor ve ödenen tutar iade edilmiyor. 2027 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık’ta açıklanması bekleniyor. Asgari ücrete 2025'te yüzde 30, 2026'da ise yüzde 27 zam yapılmıştı.

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