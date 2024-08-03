2024-08-03 09:42:02 Ukrayna’da sivillere silah eğitimi
Ukrayna ve Rusya arasında savaş devam ediyor.
Ukrayna ve Rusya arasında savaş devam ediyor.
Harkiv Oblastı'nda siviller arasından seçilen gönüllüler, emekli subaylar tarafından düzenlenen halkı ulusal direnişe hazırlama programına katıldı.
3 ay sürecek eğitimde, taktik ve ateşli silahlar eğitimi, veriliyor.
Aynı zamanda katılımcılar taktik tıp, askeri topografya, mühendislik vb. dahil olmak üzere 15 konuda eğitim alıyor.
Sivil gönüllülerden seçilen topluluğa verilen eğitim böyle görüntülendi.
İşte eğitimden görüntüler…
İşte eğitimden görüntüler…
İşte eğitimden görüntüler…
İşte eğitimden görüntüler…
İşte eğitimden görüntüler…
İşte eğitimden görüntüler…
İşte eğitimden görüntüler…
İşte eğitimden görüntüler…
İşte eğitimden görüntüler…
İşte eğitimden görüntüler…
İşte eğitimden görüntüler…
İşte eğitimden görüntüler…
İşte eğitimden görüntüler…
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