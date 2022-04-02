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Dünya
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Ukrayna'da cepheden dönen askerlere sevgi gösterisi

2022-04-02 09:19:32
Ukrayna'da cepheden dönen askerlere sevgi gösterisi

Ukrayna’da Rusya ve Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor.

#1
Foto - TANK KONVOYUNA SEVGİ GÖSTERİSİ Ukrayna’nın başkenti Kiev’de cepheden dönen tank konvoyu halk tarafından sevgisiyle karşılandı.

TANK KONVOYUNA SEVGİ GÖSTERİSİ Ukrayna’nın başkenti Kiev’de cepheden dönen tank konvoyu halk tarafından sevgisiyle karşılandı.

#2
Foto - ASKERLER DE HALKI SELAMLADI Kiev sokaklarında sivil halk askerleri el sallayarak karşılarken, askerler de halkı selamladı.

ASKERLER DE HALKI SELAMLADI Kiev sokaklarında sivil halk askerleri el sallayarak karşılarken, askerler de halkı selamladı.

#3
Foto - Tankların şehir merkezine gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Tankların şehir merkezine gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

#4
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#5
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