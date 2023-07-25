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Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

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Teknoloji-Bilişim
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Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

2023-07-25 03:04:31
Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

Draganfly adlı şirket, Ukrayna savaşı hakkında veri toplayarak yapay zeka ile analiz yaptıklarını duyurdu.

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Foto - Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

Geçtiğimiz yıl başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, ABD menşeili askeri teknoloji şirketlerinin de katılımıyla farklı bir boyut kazandı.

#2
Foto - Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

Havacılık endüstrisinde önemli çalışmalara sahip Draganfly adlı şirket, Ukrayna savaşı hakkında veri toplayarak yapay zeka ile analiz gerçekleştirdiklerini duyurdu.

#3
Foto - Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

Ukrayna’daki savaş, askeri teknoloji şirketleri için benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor.

#4
Foto - Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

Çatışmanın ölçeği ve konuşlandırılan çok sayıdaki silah sistemleri, insanların ve makinelerin ateş altında nasıl davrandığına dair çok büyük miktarda veri elde edilmesini sağladı.

#5
Foto - Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

Analiz şirketleri, yüksek teknolojili sensörler ile elde ettikleri veriler sayesinde her iki tarafın da savaş esnasındaki olası hamlelerini görebilmek için çalışma yürütüyor.

#6
Foto - Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

Konu hakkında açıklama yapan Draganfly kurucusu Cameron Chell, “Analiz yapmak için günümüzde sadece yapay zeka algoritmasına sahip olmak yeterli değil. Neredeyse tüm şirketlerin benzer algoritmaları kullandığı varsayıldığında yapay zeka tarafından hazırlanan analiz kalitesinin veri doğruluğuyla ilişkili olduğunu söylemek mümkün.” ifadelerine yer verdi.

#7
Foto - Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

Verilerin yüksek teknolojili sensörler tarafından toplanması gerektiğinin altını çizden Chell, Ukrayna savaşı için daha fazla girdiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Veri büyüklüğünün önemine değinen Chell, “OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT gibi büyük dil modelleri yüz milyarlarca kelimeyle eğitildiği gibi, savunma dünyasındaki AI ürünlerinin de büyük miktarda veriyle beslenmesi gerekiyor.” dedi.

#8
Foto - Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

Örneğin, tankları otonom olarak tanımlayabilen insansız hava araçları satan bir şirketin yazılımını çok sayıda görüntü üzerinde eğitmesi gerekiyor. Eğitilen yapay zeka modeli, bir askeri tank ile sivil traktör arasındaki farkı ve ne tür bir tanka baktığını anlayabilmelidir, böylece dostu düşmandan ayırt edebilir.

#9
Foto - Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

Güney Danimarka Üniversitesi Savaş Araştırmaları Merkezi’nde çalışma yürüten Doç. Dr. Ingvild Bode, “Ukrayna şu anda bu verileri alabileceğiniz dünyadaki tek yer. Bu yüzden elimizden geldiğince fazla veri toplayabilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık.” dedi.

#10
Foto - Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

Ukrayna’da şu an 300’den fazla insansız hava aracı üreticisinin olduğu tahmin ediliyor. Savaşın başlamasından bu yana, ABD’nin 39 milyar dolar, İngiltere’nin 37.3 milyar dolar ve Avrupa Birliği ülkelerinin 12 milyar dolar savaş yardımı sözü verdiği biliniyor.

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