Ukrayna savaşını fırsata çevirdiler

Örneğin, tankları otonom olarak tanımlayabilen insansız hava araçları satan bir şirketin yazılımını çok sayıda görüntü üzerinde eğitmesi gerekiyor. Eğitilen yapay zeka modeli, bir askeri tank ile sivil traktör arasındaki farkı ve ne tür bir tanka baktığını anlayabilmelidir, böylece dostu düşmandan ayırt edebilir.