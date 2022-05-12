2022-05-12 17:58:31 Ukrayna ordusu Rus tankını böyle vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat tarihinde başlattığı savaşta 78'inci güne girildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat tarihinde başlattığı savaşta 78'inci güne girildi.
Rus ordusunun saldırıları devam ederken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, imha ettiğini belirttiği bir Rus T-90 tankının görüntülerini yayınladı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından ise konuya ilişkin açıklama yapıldı.
"Rus yapımı T-90 "Vladimir" tankı imha edildi" Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkenin güneyinde Rus yapımı T-90 "Vladimir" tankı havadan hedef alınarak imha edildi."
Tankın 2.5-3.5 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.
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