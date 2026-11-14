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Şehit astsubaya son görev: Hüseyin Zehir dualarla uğurlandı

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Şehit astsubaya son görev: Hüseyin Zehir dualarla uğurlandı

Malatya'da düşen S-70 tipi helikopterde şehit olan 34 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

#1
Foto - Şehit astsubaya son görev: Hüseyin Zehir dualarla uğurlandı

Zehir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Payas ilçesine götürüldü.

#2
Foto - Şehit astsubaya son görev: Hüseyin Zehir dualarla uğurlandı

Karbeyaz Mahallesi'ndeki aile evinin önünden helallik alınmasının ardından şehit Zehir için Payas Şehitlik Camisi'nde tören düzenlendi. Burada kılınan namazın ardından Zehir'in naaşı Payas Şehitliği'nde toprağa verildi.

#3
Foto - Şehit astsubaya son görev: Hüseyin Zehir dualarla uğurlandı

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel, siyasi parti il temsilcileri, askeri yetkililer ile vatandaşlar da katıldı.

#4
Foto - Şehit astsubaya son görev: Hüseyin Zehir dualarla uğurlandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde 12 Kasım'da S-70 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğraması sonucu Zehir ile Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit olmuştu.

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