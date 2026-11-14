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Malatya'daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Şehit pilot Erdem Çimen son yolculuğuna uğurlandı

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Malatya'daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Şehit pilot Erdem Çimen son yolculuğuna uğurlandı

Vatan görevinde şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, memleketi İzmir'de dualarla toprağa verildi. Eşi Özge Çimen'in tabuta sarılıp "Seninle gurur duyuyorum Erdem" sözleri, törendeki herkesi gözyaşına boğdu.

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Foto - Malatya'daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Şehit pilot Erdem Çimen son yolculuğuna uğurlandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen (41), memleketi İzmir’de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde kılınan cenaze namazında Türk bayrağına sarılı tabuta kapanan şehit eşi Özge Çimen’in “Seninle gurur duyuyorum Erdem” sözleri yürekleri dağladı.

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Foto - Malatya'daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Şehit pilot Erdem Çimen son yolculuğuna uğurlandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde 12 Kasım günü saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu; Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen ile birlikte Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit düşmüştü.

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Foto - Malatya'daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Şehit pilot Erdem Çimen son yolculuğuna uğurlandı

“SENİNLE GURUR DUYUYORUM ERDEM” Evli ve iki çocuk babası olan 41 yaşındaki Şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen’in naaşı, Ankara’da gerçekleştirilen askeri uğurlama töreninin ardından İzmir’e getirildi. Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde düzenlenen törende şehidin ailesi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Eşinin tabutuna sarılarak veda eden Özge Çimen, “Seninle gurur duyuyorum Erdem” sözleriyle acısını dile getirirken; şehidin oğlu Demir Çimen’in babasını “Ah babam” diyerek uğurlaması törene katılanları gözyaşlarına boğdu.

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Foto - Malatya'daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Şehit pilot Erdem Çimen son yolculuğuna uğurlandı

DEVLET ERKANI VE İZMİR PROTOKÜLÜ TÖRENDE YER ALDI: Acılı aileyi yalnız bırakmayan cenaze törenine; Şehidin eşi Özge Çimen, babası emekli albay Turan Çimen, annesi Aygül Çimen ve oğlu Demir Çimen, İzmir Valisi Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Foto - Malatya'daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Şehit pilot Erdem Çimen son yolculuğuna uğurlandı

KADİFEKALE HAVA ŞEHİTLİĞİ’NDE TOPRAĞA VERİLDİ: İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen’in naaşı, askeri tören eşliğinde Kadifekale Hava Şehitliği’ne götürülerek dualarla toprağa verildi. Vatan uğruna canını feda eden kahraman şehidimiz Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen’e ve aynı kazada şehit düşen silah arkadaşlarına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

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