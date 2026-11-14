Malatya'daki helikopter kazasında şehit düşmüştü: Şehit pilot Erdem Çimen son yolculuğuna uğurlandı

DEVLET ERKANI VE İZMİR PROTOKÜLÜ TÖRENDE YER ALDI: Acılı aileyi yalnız bırakmayan cenaze törenine; Şehidin eşi Özge Çimen, babası emekli albay Turan Çimen, annesi Aygül Çimen ve oğlu Demir Çimen, İzmir Valisi Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.