Putin'in öleceği tarihi açıkladılar

Senaryoya göre Ocak 2028'de Rusya'nın yeni lideri, Kremlin içerisindeki Putin'e yakın eski kadroları tasfiye ederek yerlerine kendisine sadık isimleri getiriyor. Ancak yeni lider, Ukrayna savaşındaki askeri kayıpların ve yaptırımların birikimli etkisiyle giderek ağırlaşan ekonomik ve toplumsal krizle karşı karşıya kalıyor. Halk tabanında Putin düzeyinde siyasi desteğe sahip olmayan yeni devlet başkanı, NATO'ya karşı sert tedbirler alınmasını savunan savaş yanlısı şahin kesimlerin etkisi altına giriyor. Kurgulanan zaman çizelgesinde Rusya, aynı yıl içerisinde ittifakın Avrupalı üyelerine yönelik geniş çaplı bir hibrit operasyon süreci başlatıyor. Rapordaki varsayıma göre 2029 yılına gelindiğinde ABD, Güney Amerika'da baş gösteren şiddet dalgası ve çatışmalar nedeniyle kendi kıtasındaki krizlere odaklanmak zorunda kalıyor. KAYNAK: HABER7