Putin'in öleceği tarihi açıkladılar
Pentagon bağlantılı düşünce kuruluşu Rand Corporation, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öleceği tarihi açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pentagon bağlantılı düşünce kuruluşu Rand Corporation, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öleceği tarihi açıkladı.
ABD hükümeti ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) için çalışmalar yürüten düşünce kuruluşu RAND Corporation, Rusya ile NATO arasında yaşanabilecek olası bir savaşa odaklanan gelecek simülasyonu yayımladı.
Düşünce kuruluşunun raporunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ölümüyle başlayıp 2030 yılında Rus ordusunun bir NATO üyesine saldırmasıyla tırmanan kurgusal olaylar zinciri ele alındı.
Kuruluş bünyesindeki analistler, hazırlanan metnin bir gelecek tahmini veya istihbarat öngörüsü olmadığını, olası riskleri incelemek amacıyla oluşturulmuş varsayımsal bir senaryo niteliği taşıdığını vurguladı.
Kurgulanan senaryoya göre, Josef Stalin'den bu yana Rusya'yı en uzun süre yöneten lider konumundaki 74 yaşındaki Vladimir Putin, Ocak 2027'de doğal nedenlerle hayatını kaybediyor.
Putin'in ölümünün ardından Kremlin'de derin bir otorite boşluğu oluşurken, iktidar elitleri arasında başlayan başkanlık yarışını ülkenin istihbarat bürokrasisi kazanıyor.
Simülasyonda, Moskova yönetiminin Mart 2027'ye gelindiğinde eski bir Federal Güvenlik Servisi (FSB) generalini Putin'in resmi halefi ilan ettiği aktarılıyor. Yeni devlet başkanı, Nisan 2027'de Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların kısmen kaldırılması karşılığında Ukrayna ile ateşkes anlaşması imzalıyor.
Ancak Moskova yönetiminin işgal altındaki topraklardan çekilmemesi, bu bölgeleri kendi mülkü saymaya devam etmesi ve ana hedeflerinden geri adım atmaması nedeniyle barış müzakereleri Temmuz 2027'de tamamen tıkanıyor.
Senaryoya göre Ocak 2028'de Rusya'nın yeni lideri, Kremlin içerisindeki Putin'e yakın eski kadroları tasfiye ederek yerlerine kendisine sadık isimleri getiriyor. Ancak yeni lider, Ukrayna savaşındaki askeri kayıpların ve yaptırımların birikimli etkisiyle giderek ağırlaşan ekonomik ve toplumsal krizle karşı karşıya kalıyor. Halk tabanında Putin düzeyinde siyasi desteğe sahip olmayan yeni devlet başkanı, NATO'ya karşı sert tedbirler alınmasını savunan savaş yanlısı şahin kesimlerin etkisi altına giriyor. Kurgulanan zaman çizelgesinde Rusya, aynı yıl içerisinde ittifakın Avrupalı üyelerine yönelik geniş çaplı bir hibrit operasyon süreci başlatıyor. Rapordaki varsayıma göre 2029 yılına gelindiğinde ABD, Güney Amerika'da baş gösteren şiddet dalgası ve çatışmalar nedeniyle kendi kıtasındaki krizlere odaklanmak zorunda kalıyor. KAYNAK: HABER7
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