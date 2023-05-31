Uğruna parmaklarını kaybettiği mesleğini sürdürüyor

Bugüne kadar pek çok usta yetiştirdiğini kaydeden marangoz ustası Muhammet Erten, "55 senedir bu işi yapıyorum. Önceleri marangozluk yapıyordum ama son yıllarda artık sadece arı kovanı üretiyorum. Marangozluk yaptığım dönemde hep sahil kesimlerine işler yaptım. Bu kovanlar da kendi Ege Bölgemiz başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor. Burada benim gibi marangozluk yada arı kovanı yapan birçok esnaf var. Hepsi de benim yanımda çalışan çıraklar, kalfalar. Benim yanımdan ayrılmalar. Bu iş resmen bir hastalık. Bende çalışma hastalığı var, çalışmazsam kendimi rahatsız hissediyorum. Yıllık dört beş bin adet kovan üretiyoruz. 10 kamyon malı pırasa doğrar gibi doğruyorum, hepsi de elimde geçiyor. Çok şükür işlerimiz de iyi" dedi.