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UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

2024-07-05 19:38:01
UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a verdiği ceza sonrası iktidar ve muhalefet cephesinden tepkiler çığ gibi yükseldi.

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#1
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Merih'e 2 maç ceza veren UEFA'nın Jude Bellingham'a ise 30 bin sterlin para ve 1 maç "Ertelenmiş" men cezası vermesi tepki çeken bir başka konu oldu. Kararın açıklanmasıyla birlikte tüm sporseverler tepki gösterirken siyasilerden de art arda açıklamalar geldi.

#2
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: Millî futbolcumuz Merih Demiral için UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen kararı kınıyorum. Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir. Maksadını aşan bu karar, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gölge düşürdüğü gibi sporun barış ve dostluk iklimini de zedelemektedir. Bizim Çocuklar kim ne yaparsa yapsın şimdiden bizim şampiyonlarımızdır.

#3
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Milli futbolcumuz Merih Demiral’a UEFA’nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemelidir.

#4
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

BAKAN YERLİKAYA: KABUL EDİLEMEZ! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "UEFA’nın yanlı ve haksız bir şekilde Milli Futbolcumuz Merih Demiral’a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez" dedi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA’nın yanlı ve haksız bir şekilde Milli Futbolcumuz Merih Demiral’a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez. UEFA belli ki Milli Futbolcumuza Avusturya karşısında attığı her gol için men cezası uygulamayı uygun gördü. Bu kararı kınıyorum. Ve inanıyorum ki bu adaletten uzak, futbolun ruhuna uymayan çifte standartlı bu karar Bizim Çocuklar’ı daha da kenetleyecektir. İlk günden beri dilimizde aynı cümle var. Yolun sonu final olsun" ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

"FUTBOLCULARIMIZ GEREKEN CEVABI YEŞİL SAHADA VERECEKTİR" GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK: UEFA'nın, hukukî hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve millî futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukukî yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir!

#6
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

"İTİRAZ HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINDI" TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ: UEFA Etik ve Disiplin Komitesi tarafından oyuncumuz Merih Demiral'a verilen iki maçlık cezayı kabul edilemez , hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz, UEFA’nın maçta görevli delegesinin raporunda cezai yaptırım ile ilgili bir ifade olmamasına rağmen, bazı batılı siyasetçilerin açıklamalarının ardından UEFA’nın konu ile ilgili müfettiş atayarak soruşturma başlatmış olması da sürecin ve kararın bağımsızlığına gölge düşürmüştür. Oyuncumuzun gol sevinci sırasında yaptığı işaret hiç bir şekilde siyasi bir işaret değildir, Türklerin yüzyıllardır kullandığı Türklüğü sembolize eden bir işarettir. Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16 turunda Avusturya’yı eleyerek, çeyrek finale yükselen ve yarın çeyrek finalde Hollanda ile yarı finale yükselme maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımızın tarih yazdığı bu büyük organizasyonda bu ceza asla kabul edilemez. Başlatılan soruşturma sürecinin adaletsizliği , UEFA müfettişinin yanlı medya kuruluşlarına sızdırılan raporu ve titizlikle hazırladığımız 27 sayfalık kapsamlı Savunma dosyamızın değerlendirilmediğini savunma süremiz biter bitmez açıklanan karardan da anlaşılmaktadır. 3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımız da elimizden alınmıştır. Taraflı ve adaletsiz olan bu karar tüm milletimizi derinden hayal kırıklığına uğratmıştır. Kararın bazı yanlı medya kuruluşlarına sızdırılmış olmasından ise özellikle rahatsızlık duyuyoruz. Bu tür eylemler sürecin siyasi platforma çekildiği yönündeki şüphelerimizi desteklemektedir. "CEZA ORANTISIZ" Tribünlerdeki ırkçı davranışlar da dahil olmak üzere çok daha ciddi ihlaller için verilen para cezaları ve ertelenmiş cezalarla karşılaştırıldığında, bu iki maçlık men cezası son derece orantısızdır. Bu tutarsızlıklar maalesef Ülkemize karşı bir çifte standart uygulandığının en güçlü göstergesidir. YARINI İŞARET ETTİ Ancak Büyük Türk milletinin en büyük karakteristik özelliklerinden biri adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında tek vücûd olmayı başarmasıdır, tüm bu haksızlıklara karşı sadece Türk milli takımı olarak değil ulus olarak ayağa kalkarız. Bu her zaman böyle olmuştur ve yarın akşam Berlin stadyumunda da sportif performansımızla bunu tüm dünyaya ispat edeceğiz. Sadece futbolun güzelliklerinin parlamasını istediğimiz bu güzel günlerde, haklı savunmamızı en detaylı ve kapsamlı şekliyle yaptık. Lakin bu haksız karar, ikinci evimiz olarak gördüğümüz Berlin'deki tutkulu taraftarlarımızı her zamankinden daha güçlü bir şekilde art niyetli provakasyonlara karşı dikkatli olarak bugüne kadar olduğu gibi takımımızın arkasında durmaya teşvik edeceğine eminim.

#7
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

"FUTBOLUN BAĞIMSIZLIĞINA MÜDAHALE" UEFA İCRA KURULU ÜYESİ SERVET YARDIMCI: Futbolcumuz, EURO 2024'te kendisinin attığı gollerle çeyrek finale yükseldiğimiz ve 'Maçın Oyuncusu' seçildiği bir anın mutluluğunu Türk taraftarlarıyla kutladığı sırada, doğal bir sevinç paylaşımı yapmıştır. Burada rakibini veya herhangi bir topluluğu incitebilecek unsur söz konusu değildir. Oyuncu, duygusunu maç sonrasında katıldığı basın toplantısında da doğal bir biçimde ifade etmiştir. Futbolcuların kutlama yöntem ve şekilleri herhangi bir grubu veya kitleyi aşağılayıcı olmadıkça ya da temel nezaket kurallarını ihlal etmedikçe cezalandırma olmamalıdır. Disiplin Kurulu, UEFA yönetiminden bağımsız ve kendi iç işleyişiyle karar alan bir kurul olmakla birlikte, çok geç olmadan bu yanlıştan dönülmesi gerektiğine dair inancımı vurgulamak isterim. Türkiye olarak futbolun tüm güzelliklerini dünyaya izletmeye devam ettiğimiz EURO 2024'te oynayacağımız çeyrek final mücadelesinden önce hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeli, 'Bizim Çocuklar'ın final yolculuğuna her zamankinden daha fazla konsantre olmalıyız.

#8
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

"ESEFLE KINIYORUZ" DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral’a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir.

#9
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

"ADALET DUTGULARINI ZEDELEYEN BİR KARAR OLMUŞTUR" TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral’a, tam da hayati bir çeyrek final maçımızın arifesinde verilen 2 maç men cezası kararı, haksız, yasal dayanağı olmayan, adalet duygularını zedeleyen bir karar olmuştur. Bu kararın, adil ve tarafsız bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesini ve savunma dosyasının titizlikle incelenmesini milletçe talep ediyoruz. Futbolun coşkusu, heyecanı, birleştiriciliği, evrenselliği, haksız ve adil olmayan kararlarla gölgelenmemelidir.

#10
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

"FUTBOLUN ÜZERİNE SİSYASİ BASKI GÖLGESİ DÜŞÜRMÜŞTÜR" AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: UEFA Disiplin Kurulu’nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür.

#11
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

"BU CEZANIN NE SPORLA NE DE SPORUN AHLAK VE EVRENSELLİĞİ İLE BİR BAĞI YOKTUR" CUMHURBAŞKANI DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK BAŞDANIŞMANI BÜYÜKELÇİ AKİF ÇAĞATAY KILIÇ: Milli futbolcumuz Merih Demiral’a UEFA tarafından verilen 2 maç men cezası futbol tarihinde unutulmayacak bir kara leke olarak yerini alacaktır. UEFA tarafından verilen bu cezanın, ne sporla ne de sporun ahlak ve evrenselliği ile bir bağı yoktur. Tamamen siyasi bir yaklaşımın yansıması olan bu kararla, milli sevincimize gölge düşürmek istenmektedir. Siyasi bir baskı sonucu verilen ve tamamen taraflı bir şekilde verilen bu ceza, ne sevincimize ne de milli heyecanımıza gölge düşüremeyecektir.

#12
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

BAHÇELİ'DEN KARAR İPTAL EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE 'MAÇA ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: UEFA’nın, Türkiye-Avusturya futbol müsabakasında attığı golden sonra Bozkurt işaretini haklı gurur ve sevinç içinde paylaşan Milli Futbolcumuz Merih Demiral’la ilgili aldığı iki maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır. Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA’ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir. Bozkurt simgesi Türklüğün varoluşsal onuru, geçmişle geleceği buluşturan ortak değeridir. Nitekim bu değere hazımsızlık gösterilmesi Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin iğrenç bir tezahürüdür. UEFA, bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlarda oldukça geniş görüşlü ve hoş görülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyememiştir. Dünya futboluna kara bir leke sürülmüş, 2024 Avrupa Şampiyonası’na gölge düşmüştür. Ancak çılgın Türkler her engeli aşacak azim ve inançtadır. A Milli Futbol Takımımızın arkasında 85 milyon Türk vatandaşı dua, destek ve tezahüratıyla ayaktadır. Geldiğimiz bu aşamada Türk milletinin tarihi mirasına apaçık saygısızlık yapan UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir. UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır. Boyun eğerek, taviz verilerek, teslim olarak kazanılacak bir başarı her manada hezimet ve zilletin makyajlanmasıdır. Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz, Türk milletiyiz.

#13
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

"MİLLİ TAKIMIMIZ BU TUTUMA EN GÜZEL YANITI YARINKİ MÜSABAKADA VERECEKTİR" CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: UEFA’nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir.

#14
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

"TÜRK DÜŞMANLIĞININ AÇIKCA BİR GÖSTERGESİDİR" BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ: Salı akşamından itibaren bir algı operasyonu çerçevesinde maksatlı haberlerle Merih Demiral'ı cezalandırmaya çalışan bazı Avrupa ülkeleri UEFA’ya baskı yaparak siyasi bir karara imza attırdılar ve milli oyuncumuz Merih Demiral 2 maç men cezası aldı. Öncelikle bu kararı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Diğer ülke futbolcularının, gayri insani ve gayri ahlaki davranışları bile benzer bir cezaya konu olmazken Türk Milleti’nin simgesi olan bozkurt işaretine ceza verilmesi, Türk düşmanlığının açık bir göstergesidir. Kasıtlı ve hukuki olmayan cezalarla Milli Futbol Takımımızın şampiyonluğa yürüyüşünü durdurmaya çalışanlar emellerine ulaşamayacaklar ve cevabı inşallah yarın akşam sahada alacaklardır.

#15
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

"İSTENİLEN ŞEY SİNİRLENMEMİZ, OYUNA GELMEYELİM" MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHARREM İNCE: Avusturya’ya iki gole Avusturyalı disiplin komitesi başkanından iki maç ceza geldi! CAS’da Merih Demiral’a yapılan bu haksızlığın düzeltilmesini umuyorum. Alınan bu haksız karar karşısında yarın oynanacak Hollanda maçı öncesinde bütün taraftarlarımızı ve takımımızı tahriklere kapılmamaları konusunda uyarmak istiyorum. Sakinliğimizi korumamız ve cevabı sahada vermemiz gerekiyor. İstenilen şey sinirlenmemiz, olayların büyümesi ve Türkiye’nin turnuva dışına çıkarılmasıdır. Oyuna gelmeyelim, tepkimizi ölçülü gösterelim. Kesinlikle taşkınlık yapılmasına, haklı iken haksız duruma düşülmesine müsade etmeyelim. Türk olmak her şeyden önce akıllı ve ahlaklı olmaktır. Unutmayalım!

#16
Foto - UEFA'nın skandal 'Merih Demiral' kararına tepkiler çığ gibi!

"CEHALETLE İZAH EDİLEMEZ ANCAK KASITLA İZAH EDİLEBİLİR" AK PARTİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ BEKİR BOZDAĞ: A Milli Futbol Takımı futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza veren UEFA’yı kınıyorum. UEFA’nın bu haksız kararı siyasîdir, hukuki değildir. UEFA ayrımcılık yapmıştır. Asıl aşırıcılığı UEFA yapmıştır. Milli futbolcumuz Merih Demiral ile gurur duyuyoruz. Onun sevincini aynı şekilde paylaştık paylaşıyoruz. UEFA, sahada kazanan Türk A Milli Futbol Takımımıza, belli ki masabaşı oyunlarla kaybettirmek istiyor. UEFA verdiği haksız kararla Türk A Milli Futbol Takımımızın sonu finale çıkacak yürüyüşünü durduramayacaktır. Türk tarihinde ve kültüründe yer alan milli bir sembolü, disiplin cezası vermeye gerekçe yapmak, cehaletle izah edilemez, ancak kasıtla izah edilebilir. UEFA, spora siyaseti karıştırmıştır. UEFA’yı bir kez daha kınıyorum? Ve soruyorum: haç işareti yapanlara ve istavroz çıkaranlara neden disiplin cezası vermiyorsun, ey UEFA? İnşallah yarın milli takımımız, attığı gollerle hem Hollanda’yı hem de UEFA’yı yenecektir. Rabbim, A Milli Takımımızın ve futbolcularımızın yâr ve yardımcısı olsun. Millilerimizin vurdukları top gol olsun. Galibiyet ve zafer A Milli Futbol takımımızın olsun… Âmîn…

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