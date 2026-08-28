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UEFA ülke puanı güncellendi! İşte 4 takımla yoluna devam eden Türkiye’nin sırası

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UEFA ülke puanı güncellendi! İşte 4 takımla yoluna devam eden Türkiye’nin sırası

Avrupa kupalarında play-off turunun tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte 4 takımla yoluna devam edecek olan Türkiye’nin sırası...

#1
Foto - UEFA ülke puanı güncellendi! İşte 4 takımla yoluna devam eden Türkiye’nin sırası

Avrupa kupalarında play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin yoluna devam edecek temsilcileri ve UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum belli oldu. Türkiye, Avrupa kupalarında 4 takımla mücadelesini sürdürecek. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde sahne alacak.

#2
Foto - UEFA ülke puanı güncellendi! İşte 4 takımla yoluna devam eden Türkiye’nin sırası

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki takım temsil edecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanmıştı.

#3
Foto - UEFA ülke puanı güncellendi! İşte 4 takımla yoluna devam eden Türkiye’nin sırası

Fenerbahçe ise play-off turunda Lyon engelini aşarak 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Böylece iki ezeli rakip, yeni sezonda Devler Ligi'nde Türkiye adına mücadele edecek.

#4
Foto - UEFA ülke puanı güncellendi! İşte 4 takımla yoluna devam eden Türkiye’nin sırası

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geldi. İlk mücadeleyi 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanşta rakibine 1-0 mağlup oldu. İlk maçta elde ettiği avantajı koruyan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı.

#5
Foto - UEFA ülke puanı güncellendi! İşte 4 takımla yoluna devam eden Türkiye’nin sırası

Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros engelini geçemedi. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanşta da rakibine 4-0 mağlup oldu. Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor, Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

#6
Foto - UEFA ülke puanı güncellendi! İşte 4 takımla yoluna devam eden Türkiye’nin sırası

Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, 49.675 puanla 9. sırada yer aldı. UEFA ülke puanında ilk 10 şöyle sıralandı: İngiltere – 102.019 İtalya – 87.874 İspanya – 82.493 Almanya – 80.402 Fransa – 68.153 Portekiz – 64.550 Belçika – 58.850 Hollanda – 52.395 Türkiye – 49.675 Çekya – 45.125

#7
Foto - UEFA ülke puanı güncellendi! İşte 4 takımla yoluna devam eden Türkiye’nin sırası

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin ilk 10 içerisindeki yerini koruması, gelecek sezonlardaki Avrupa kupaları kontenjanları açısından büyük önem taşıyor. Türkiye ile 10. sıradaki Çekya arasında 4.550 puanlık fark bulunuyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında elde edeceği sonuçlar, Türkiye'nin ülke puanındaki konumunu doğrudan etkileyecek.

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