Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin yaz aylarında Kenan Yıldız için yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifi reddedildiği belirtildi. Haberde "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, yetenekli gençle anlaşmak için gözlerini Yıldız'a dikmiş durumda. Yaz aylarında Fenerbahçe yaklaşık 10 milyon Euro değerinde bir teklif sunmuş ancak bu teklif anında reddedilmişti." ifadelerine yer verildi.