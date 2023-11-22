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Spor
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Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

2023-11-22 12:44:20
Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı hazırlık maçında gösterdiği performansla adından söz ettiren genç futbolcu Kenan Yıldız için Süper Lig'in devleri sıraya girdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız oyuncuya yapılan teklifleri İtalyan basını duyurdu. Kenan Yıldız'ı kadrolarına katmak için harekete geçen üç büyükler, Juventus'un kapısını çaldı. İtalyan devi ise milli futbolcu için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

Son dakika haberleri… Almanya altyapılı Kenan Yıldız, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanarak adından söz ettirmişti.

#2
Foto - Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

Genç yaşta gösterdiği etkileyici performansla kariyerinde bir sıçramaya imza atan milli yıldız, Juventus'a transfer oldu ve Serie A'da forma giyme şansı buldu.

#3
Foto - Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

Kısa süredeki yükselişiyle Avrupa'nın birçok önemli takımının da radarına giren genç futbolcu, A Milli Takım'da da adından söz ettirdi.

#4
Foto - Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

Millilerin, Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden Kenan Yıldız, attığı golün yanı sıra oyunuyla dikkat çekti.

#5
Foto - Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

Almanya filelerini attığı muhteşem golle havalandıran Kenan, gol sevincinde ise formasını giydiği Juventus'un efsane ismi Del Piero'yu andı.

#6
Foto - Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

İtalyan basını Kenan Yıldız'ın Del Piero gibi sevinmesini manşetlere çıkardı.

#7
Foto - Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

Juventus Teknik Direktörü Allegri'nin Kenan Yıldız'a daha fazla şans vermesi bekleniyor.

#8
Foto - Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

ÜÇ BÜYÜKLER KENAN YILDIZ'I İSTİYOR

#9
Foto - Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

Sabah'a göre; A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansın ardından Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgisini çeken Kenan Yıldız, kulüplerin radarına girdi.

#10
Foto - Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

Tuttomercato'da yer alan habere göre İstanbul'un üç büyüğü, Kenan Yıldız için Juventus'la iletişime geçti.

#11
Foto - Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

İtalyan devi, Kenan Yıldız için yapılacak tüm teklifleri şimdiden geri çevirirken oyuncuya daha fazla şans verilmesi bekleniyor.

#12
Foto - Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin yaz aylarında Kenan Yıldız için yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifi reddedildiği belirtildi. Haberde "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, yetenekli gençle anlaşmak için gözlerini Yıldız'a dikmiş durumda. Yaz aylarında Fenerbahçe yaklaşık 10 milyon Euro değerinde bir teklif sunmuş ancak bu teklif anında reddedilmişti." ifadelerine yer verildi.

#13
Foto - Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Kenan Yıldız'ı kiralama teklifleri de geri çevrilecek. Haberde "Juventus, üç Türk devine de Yıldız'ın kiralık olarak bile olsa ayrılmasına izin vermek istemediklerini açıkça belirtti." sözlerine yer verildi.

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