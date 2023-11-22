2023-11-22 12:44:20 Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…
Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı hazırlık maçında gösterdiği performansla adından söz ettiren genç futbolcu Kenan Yıldız için Süper Lig'in devleri sıraya girdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız oyuncuya yapılan teklifleri İtalyan basını duyurdu. Kenan Yıldız'ı kadrolarına katmak için harekete geçen üç büyükler, Juventus'un kapısını çaldı. İtalyan devi ise milli futbolcu için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…