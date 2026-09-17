Piyasalarda günü böyle bitirdi: Altın kanatlandı, gümüş uçtu, petrol düştü! Borsa sert yükselişle kapandı
Küresel piyasalarda altın fiyatları, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırması, ABD dolarının zayıflaması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle sert yükseldi. Altının ons fiyatı yüzde 2,4 artarak 4 bin 370 dolara çıkarken, gram altın da paralel seyir izledi. Gümüşteki yükseliş ise yüzde 4,5'i aştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan tamamladı.