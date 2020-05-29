2020-05-29 18:28:06 Ücretsiz izin süreleri emekliliğe sayılır mı? Kısa çalışma sureleri emeklilikten sayılır mı?
Ücretsiz izin süresi emekliliği etkiler mi? Ücretsiz izin emeklilik süresini yükseltir mi? Kısa çalışma ve ücretsiz izin sürelerinin emekliliğe sayılıp sayılmayacağını, bu süreler için hizmet borçlanması yapılıp yapılmayacağını merak edilmekte. Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldığı halde işsizlik maaşı alamayan veya ücretsiz izne çıkartılanlara günlük 39.24 TL destek verilmekte. Peki ücretsiz izin süreleri emekliliğe sayılır mı?