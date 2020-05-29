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Ekonomi
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Ücretsiz izin süreleri emekliliğe sayılır mı? Kısa çalışma sureleri emeklilikten sayılır mı?

2020-05-29 18:28:06
Ücretsiz izin süreleri emekliliğe sayılır mı? Kısa çalışma sureleri emeklilikten sayılır mı?

Ücretsiz izin süresi emekliliği etkiler mi? Ücretsiz izin emeklilik süresini yükseltir mi? Kısa çalışma ve ücretsiz izin sürelerinin emekliliğe sayılıp sayılmayacağını, bu süreler için hizmet borçlanması yapılıp yapılmayacağını merak edilmekte. Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldığı halde işsizlik maaşı alamayan veya ücretsiz izne çıkartılanlara günlük 39.24 TL destek verilmekte. Peki ücretsiz izin süreleri emekliliğe sayılır mı?

#1
Foto - Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkan vatandaşların ekonomik açıdan herhangi bir zorluk yaşamaması için devlet tarafından sunulan bu ücreti almak isteyen vatandaşlara en azından bir süre kişilere gelir kapısı oluyor. Peki ücretsiz izin emeklilik yaşını etkiler mi, Ücretsiz izin emeklilik borçlanması, ücretsiz izin emeklilikten sayılır mı? İşte detaylar.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkan vatandaşların ekonomik açıdan herhangi bir zorluk yaşamaması için devlet tarafından sunulan bu ücreti almak isteyen vatandaşlara en azından bir süre kişilere gelir kapısı oluyor. Peki ücretsiz izin emeklilik yaşını etkiler mi, Ücretsiz izin emeklilik borçlanması, ücretsiz izin emeklilikten sayılır mı? İşte detaylar.

#2
Foto - Kısa çalışma başvurularında, işçilerin son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması zorunlu bulunmaktadır.

Kısa çalışma başvurularında, işçilerin son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması zorunlu bulunmaktadır.

#3
Foto - Bu şartları yerine getirip kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için İŞ-KUR tarafından sadece genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

Bu şartları yerine getirip kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için İŞ-KUR tarafından sadece genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

#4
Foto - Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmamaktadır. Bu sebeple kısa çalışma döneminde işçilerin emekliliğe yarayan yaşlılık, malullük ve ölüm (uzun vadeli) sigortaları primleri yatmamaktadır.

Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmamaktadır. Bu sebeple kısa çalışma döneminde işçilerin emekliliğe yarayan yaşlılık, malullük ve ölüm (uzun vadeli) sigortaları primleri yatmamaktadır.

#5
Foto - Koronavirüs salgının nedeniyle işverenleri tarafından ücretsiz izne ayrılanlar için de hizmet borçlanmasına ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Yasal düzenleme yapılması durumunda kısa çalışma ödeneğinden faydalanılanlar ile koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkartılan işçiler,

Koronavirüs salgının nedeniyle işverenleri tarafından ücretsiz izne ayrılanlar için de hizmet borçlanmasına ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Yasal düzenleme yapılması durumunda kısa çalışma ödeneğinden faydalanılanlar ile koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkartılan işçiler,

#6
Foto - çalışmadıkları bu dönemlerini hemen isteğe bağlı sigorta ile tamamlayacakları gibi sonradan da hizmet borçlanması yapmak suretiyle primlerini tamamlayacaklardır.

çalışmadıkları bu dönemlerini hemen isteğe bağlı sigorta ile tamamlayacakları gibi sonradan da hizmet borçlanması yapmak suretiyle primlerini tamamlayacaklardır.

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