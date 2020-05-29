Ücretsiz izin süreleri emekliliğe sayılır mı? Kısa çalışma sureleri emeklilikten sayılır mı?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkan vatandaşların ekonomik açıdan herhangi bir zorluk yaşamaması için devlet tarafından sunulan bu ücreti almak isteyen vatandaşlara en azından bir süre kişilere gelir kapısı oluyor. Peki ücretsiz izin emeklilik yaşını etkiler mi, Ücretsiz izin emeklilik borçlanması, ücretsiz izin emeklilikten sayılır mı? İşte detaylar.