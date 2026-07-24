CHP’li belediyelerde rüşvet havada uçuşuyor: Fatma Hürriyet'in şoföründen şok eden itiraf

Belediyeye yönelik yürütülen soruşturma sürerken öte yandan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen makam şoförü Hüseyin Ergül’ün savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Ergül ifadesinde, Belediye Başkanı Hürriyet’in 2014 yılından, 2023 yılına kadar şoförlüğünü yaptığını belirterek, "Murat Hürriyet benim kuzenimdir. Murat Hürriyet, İzmit Belediyesinin gölge başkanıdır, kritik yerlerdeki personeller bu kişi tarafından yerleştirilmiştir. Fatih Gökbudak isimli kişi başkanın yanına yerleştirilmiştir. Başkanın bir nevi asistanıdır. Burak Güreşen isimli kişi Murat Hürriyet’in akrabası olup, Fen İşleri müdürüdür. Hakan Oral isimli kişi, Murat Hürriyet’in akrabasıdır. Zekiye Köstekli Oral, Hakan Oral’ın eşidir. Bu kişi, belediyeye powerbank ve yılbaşı ajandası benzeri hediyeler için 2020-2021 yıllarında doğrudan temin ile teklif verip ihaleyi kazanmıştır. Bu işin arkasında Murat Hürriyet vardır. O dönemin satın alma müdürü Mehmet Şevket Verit bunların çok pahalı olduğunu, yapılmaması gerektiğini söylemişti ancak daha sonradan bu kişi bu ihaleyi aldı. Yanılmıyorsam belediyenin reklam panoları da Zekiye Köstekli Oral tarafından yönetildi. İzmit Belediyesinde evlenen çiftlere hediye edilen Kocaelispor baskılı yastıklar da bu kişi tarafından belediyeye verildiğini biliyorum" şeklinde konuştu.