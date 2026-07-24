CHP’li belediyelerde rüşvet havada uçuşuyor: Fatma Hürriyet'in şoföründen şok eden itiraf

İfadesinin devamında Belediye Başkanı Hürriyet’in danışmanı Çetin Sarıca’nın Ordu milletvekili Seyit Torun ile ilişkilerinin olduğuna değinen şüpheli Hüseyin Ergül, "İzmit’ten duyduğumuz imar ve iskan ile ilgili problemlerde vatandaşlar bu kişiye gidip bir nevi işlerini halledebilirdi. Yaşar Kardaş Başkan Yardımcısı olup Çetin Sarıca ile bağlantısı vardır. 2023 yılında Çetin Sarıca doğrudan ev almıştı. Bu kişilerin Aydın tarafında arazi almak için uğraştıklarını duymuştum. Yapı Kontrol Müdürü Ethem Bey yakın zamanda istifa etmişti. Ethem Bey işini düzgün yapan birisiydi. Başkanın makam şoförlüğünü yaptığım zamanda Özel Kalem Ömürhan Yılmaz’ın bir keresinde çantalarını ve poşetini almak için odaya girdim. Poşetin içinde ambalajlanmış bir orta boy paket daha vardı. Elimde dokunduğumda para olduğunu hissettim. Poşeti arabaya bıraktım ve başkanı eve götürdüm, poşeti başkan aldı. Ömürhan Yılmaz ile almaya giderken bana ‘abi daha para sayması bitmemiştir’ şeklinde söyledi, beraber güldük. Uğur Saral isimli kişi Çetin Sarıca ile yakın arkadaştır. Çetin Sarıca’nın fabrikalarla ilişkilerini bu kişi yönetir. Gökhan Ercan, İzmit CHP ilçe başkanıdır. İlker Ulusoy ile beraber hareket ederler. Gökhan Ercan jeofizik mühendisidir. İlker Ulusoy ise meclis üyesi olup mimardır. Belediyenin imar ve iskanlarında bu kişiler aktiftir. Seyhan Özcan isimli kişi mali işlerde çalışmakta olup, Murat Hürriyet ile yakındırlar. Ömer Akın isimli kişi belediyenin iştiraki olan Bekaş ve Sarbaş’ın genel müdürüdür. Murat Hürriyet ile yakın ilişkisi vardır. Sürekli buluşup dışarıda görüşürler. Daha önceden Nihat Değer vardı ancak kendisi gördüğü olaylardan dolayı ayrıldı. Vedat Küçük isimli kişi DİSK’e bağlı Genel İş Sendikasının başkanıdır. Murat Hürriyet ile akrabadır. Sıklıkla Seyhan Özcan’ın odasında kalır. Turgut Koç isimli kişi başkanın yanına sıklıkla gelen kişilerden biridir. Fethiye Caddesindeki yol yapım ihalesinde ismi geçiyordu. Ayrıca, araç kiralama ihalesinde bu kişi aracı oldu diye duydum. Engin Ertaç’ı bizzat arayıp araç ile ilgili konuşmamız oldu" dedi. Öte yandan, savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Ergül, çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol tedbiriyle’ serbest bırakıldı.