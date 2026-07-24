'Terörsüz Türkiye ile ticaretin ve kalkınmanın merkezi olacak' Şırnak yeni baştan doğdu

Hükümetimizi devirmek için yapılan darbe teşebbüsleri, dönen dolaplar ve kurulan altılı sekizli masalar hep Türkiye'yi yolundan döndürmeye hesaplarıydı. Hakan ve rant hesaplarıydı. Bizim bir tek hesabımız vardı. Rabbimizin, Allah'ımızın rızasını kazanmak, milletimizin duasını kazanmak, halkımıza eser ve hizmetlerle ve icraatlarla hizmet etmek. Onun için umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti olmaya devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? AK Parti'den önce 78 yılda 58 hükümet vardı. Ve 23,5 yıldır AK Parti hükümeti var ve Cumhur İttifakı iktidarı var. Rabbim bu azmi, harbi ve samimi niyetler ve amellerle, çalışmalarla icraatları daim eylesin. Vatandaşlarımıza daha nice yıllar hizmet etmeyi, bu iktidara, bu ittifaka nasip etsin inşallah. Vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık, hizmetlerin, eserlerin, huzurun, vefanın en güzeline layık. Onlar bol bol konuşuyorlar ama yıkım edebiyatı yapıyorlar. İşte belediyelere geldiler 2019'da kısmen, 2024 Mart'ta çoğunlukla belediyeleri kazanmışlardı. Neler yaptıklarını gördünüz. 25 yılda yapılan hizmetleri belediyelerde nasıl geriye götürdüler? Ve başardıkları bir tek şey vardı. Beceriksizlik, kabiliyetsizlik, icraatsızlık, yolsuzluk, talan bunları yaptılar. Ama şer görünende hayır var der bizim inancımız. Ve şer gibi görünen o durum gördüğünüz gibi AK Parti iktidarının, Cumhur İttifakı'nın başarılarının, istikrarın, icraatlarının ne kadar kıymetli olduğunu herkese göstermiş oldu. Güvenin, umudun, icraatın adı AK Parti ve Allah razı olsun Milliyetçi Hareket Partisi ile sürdürülen Cumhur İttifakı Türkiye'mize çok şeyler kazandırdı. Kardeşimiz olarak dış ticaretten sorumlu olduğumuz için çok sayıda ülkelerle toplantılar yapıyoruz, görüşmeler, iş forumları, fuarlara katılıyoruz.