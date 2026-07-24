Serdal Adalı, Salah için gaza bastı! Beşiktaş yılın transferini bitiriyor... Rakipler adeta darbe yedi...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah’ı kadroya katmak için görüşmelerde vites artırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah’ı kadroya katmak için görüşmelerde vites artırdı.
Mısırlı yıldızın menajeri Rami Abbas’ın komisyon ücretinde indirime gitmesiyle pazarlıklarda dev bir adım atılırken, siyah-beyazlılar son pürüzlerin giderilmesinin ardından tarihi transferi resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş yönetimi, futbol dünyasında ses getirecek tarihi bir transfere imza atmaya çok yakın. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ı kadroya katmak için görüşmeleri hızlandırdı.
Son saatlerde yürütülen yoğun pazarlıklarda en kritik eşik aşıldı. Muhammed Salah’ın menajeri Rami Abbas, transferin önünü açmak adına talep ettiği komisyon ücretinde indirime gitmeyi kabul etti.
Siyah-beyazlı idareciler, menajerle yürütülen komisyon detaylarını tamamen netleştirdikten sonra dünyaca ünlü yıldıza resmi sözleşmeyi imzalatacak.
Siyah-beyazlı kulübün eski golcüsü Hugo Almeida da bu hamleye destek vererek, "Salah büyük bir oyuncu ve Beşiktaş gibi büyük bir takıma transfer olacak. Beşiktaş, oyuncuları harika karşılayan çok özel bir kulüp. Salah’ın burada parlayacağından en ufak bir şüphem yok" değerlendirmesinde bulundu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23