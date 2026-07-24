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Serdal Adalı, Salah için gaza bastı! Beşiktaş yılın transferini bitiriyor... Rakipler adeta darbe yedi...

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Serdal Adalı, Salah için gaza bastı! Beşiktaş yılın transferini bitiriyor... Rakipler adeta darbe yedi...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah’ı kadroya katmak için görüşmelerde vites artırdı.

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#1
Foto - Serdal Adalı, Salah için gaza bastı! Beşiktaş yılın transferini bitiriyor... Rakipler adeta darbe yedi...

Mısırlı yıldızın menajeri Rami Abbas’ın komisyon ücretinde indirime gitmesiyle pazarlıklarda dev bir adım atılırken, siyah-beyazlılar son pürüzlerin giderilmesinin ardından tarihi transferi resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - Serdal Adalı, Salah için gaza bastı! Beşiktaş yılın transferini bitiriyor... Rakipler adeta darbe yedi...

Beşiktaş yönetimi, futbol dünyasında ses getirecek tarihi bir transfere imza atmaya çok yakın. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ı kadroya katmak için görüşmeleri hızlandırdı.

#3
Foto - Serdal Adalı, Salah için gaza bastı! Beşiktaş yılın transferini bitiriyor... Rakipler adeta darbe yedi...

Son saatlerde yürütülen yoğun pazarlıklarda en kritik eşik aşıldı. Muhammed Salah’ın menajeri Rami Abbas, transferin önünü açmak adına talep ettiği komisyon ücretinde indirime gitmeyi kabul etti.

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Foto - Serdal Adalı, Salah için gaza bastı! Beşiktaş yılın transferini bitiriyor... Rakipler adeta darbe yedi...

Siyah-beyazlı idareciler, menajerle yürütülen komisyon detaylarını tamamen netleştirdikten sonra dünyaca ünlü yıldıza resmi sözleşmeyi imzalatacak.

#5
Foto - Serdal Adalı, Salah için gaza bastı! Beşiktaş yılın transferini bitiriyor... Rakipler adeta darbe yedi...

Siyah-beyazlı kulübün eski golcüsü Hugo Almeida da bu hamleye destek vererek, "Salah büyük bir oyuncu ve Beşiktaş gibi büyük bir takıma transfer olacak. Beşiktaş, oyuncuları harika karşılayan çok özel bir kulüp. Salah’ın burada parlayacağından en ufak bir şüphem yok" değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Ahmet Çürük

Adam 34 yaşında bu saaten sonra bundan birşey bekleme
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