Serdal Adalı, Salah için gaza bastı! Beşiktaş yılın transferini bitiriyor... Rakipler adeta darbe yedi...

Siyah-beyazlı kulübün eski golcüsü Hugo Almeida da bu hamleye destek vererek, "Salah büyük bir oyuncu ve Beşiktaş gibi büyük bir takıma transfer olacak. Beşiktaş, oyuncuları harika karşılayan çok özel bir kulüp. Salah’ın burada parlayacağından en ufak bir şüphem yok" değerlendirmesinde bulundu.