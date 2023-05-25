Uçak kazasından sonra bakın ne yapmış!

Bir askerin kimliğinin tespitinde yaşananlardan dolayı İspanya'da kriz çıktığını ve üst düzey yetkililerin istifa etmek zorunda kaldığını da hatırlatan Topçu, “33 kişinin DNA testlerini Trabzon'da, diğerlerini İspanya'da yaptılar. Cesetler parçalandığı için karıştı, kimisinin eli ayağı kopmuştu. Ben de burada bulduğum eşyaları bir askerin eşine göndermiştim. O da İspanyol Savunma Bakanlığı'na dilekçe yazdı. 'Benim eşimin cesedini nasıl tespit ettiniz?' diye. İspanyol Savunma Bakanlığı da ona 'Eşinizin cesedini künyesinden tespit ettik' dediler. Kadın benim gönderdiğim künyeyi alarak İspanyol televizyonlarına çıktı ve İspanyol Savunma Bakanlığının yalan söylediğini gösterdi işte bana Türkiye'de bir imam eşimin künyesini gönderdi diye. O zaman İspanya'da kriz oldu. Üst düzey yetkili kişiler istifa etmek zorunda kaldı. Ondan dolayı o dönemde çok gündeme geldik” ifadelerini kullandı.