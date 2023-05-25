Uçak kazasından sonra bakın ne yapmış!

Trabzon'un Maçka ilçesinde 75 kişinin öldüğü uçak kazasının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen kaza sonrası olay yerine ilk giden kişi olan cami imamı Sait Topçu o günü dün gibi hatırlıyor. Topçu, uçak kazası sonrası yaşadıklarını bir türlü unutamıyor. 26 Mayıs 2003 tarihinde Afganistan'da görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna'nın UmAir Havayolları'na ait YAK-42 tipi uçak, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na inmek isterken, aşırı sis nedeniyle Maçka ilçesi Atasu Beldesi'ndeki Pilav Dağı'na çarpmış, kazada 62'si İspanyol asker, 13'ü Ukraynalı mürettebat olmak üzere 75 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın üzerinden tam 20 yıl geçerken uçağın düştüğü bölgeye yakın bir yerdeki mahallede bulunan camide imamlık yapan Sait Topçu, olayın hemen ardından uçağa ulaşan ilk kişi olurken, uçağın düştüğü yerde bulduğu bir askere ait eşyaları İspanya'daki ailesine göndermiş ve kendisine İspanya Liyakat Nişanı ünvanı verilmişti.