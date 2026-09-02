Mourinho'dan sinsi bir hamle daha geldi: İspanyol devinde 'İlk kurban' duyuruldu
İspanya'da yine adından söz ettiren milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mourinho bakın ne yapacak.
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İspanya'da yine adından söz ettiren milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mourinho bakın ne yapacak.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Arda Güler'in performansından oldukça etkilendiği belirtildi. Portekizli çalıştırıcının milli yıldıza yer açmak için çarpıcı bir karar aldığı aktarıldı.
Arda Güler'in Real Madrid'de şimdiden teknik direktör Jose Mourinho'nun gözdesi olduğu belirtiliyor. Öyle ki Portekizli teknik adam, milli futbolcu ve Jude Bellingham'ı oyun planını sahaya en iyi yansıtan 2 futbolcu olarak görüyor.
El Nacional'da yer alan haberde Jose Mourinho'nun Arda Güler'e ilk 11'de yer açmak için taşları yerinden oynatacağı belirtildi. Arda'nın rolü kağıt üstünde sağ kanat gibi olsa da içeri katetme serbestisine sahip olacak.
Bu sayede Bellingham ceza sahasına daha rahat sokulurken, Arda hatlar arasında kendine boş alanlar yaratabilecek. Mourinho'nun hücumda bu plana oldukça güvendiği ve sezon boyunca ana planlarından biri olacağı aktarıldı.
Arda Güler'in kalıcı olarak ilk 11'e yerleştirilmesinin ise Real Madrid'in sadece bonservisine 125 milyon euro ödediği Yan Diomande'yi etkileyeceği belirtildi.
Mourinho'nun Arda Güler ve Bellingham'ı merkeze alan planının ilk kurbanı olarak Fildişi Sahilli futbolcu gösterildi. Ancak deneyimli teknik adamın yeni transfer Diomande'yi gözden çıkarmadığı, sadece şu anda Arda Güler'in iyi giden formunu frenlemek istemediği ifade edildi.
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